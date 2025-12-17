Síguenos en:
Gol Caracol  / FIFA definió la distribución de cupos para los torneos masculino y femenino de los JJ. OO. 2028

FIFA definió la distribución de cupos para los torneos masculino y femenino de los JJ. OO. 2028

El Consejo de la FIFA también confirmó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina se disputará en 2028.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Neyser Villarreal Selección Colombia Sub-20
Neyser Villarreal Selección Colombia Sub-20 - Foto:
FCF

