FIFA definió la distribución de cupos para los torneos masculino y femenino de los JJ. OO. 2028

El Consejo de la FIFA acordó la asignación de las plazas para los torneos de los Juegos de Los Ángeles 2028, tras la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva del COI de la propuesta hecha por la FIFA para que por primera vez participen más selecciones femeninas, 16, y 12 masculinas.

En el torneo femenino, además de Estados Unidos como país anfitrión, habrá 3 plazas para la Concacaf; 4 para la UEFA, 2 para África (CAF), 2,5 para Asia (AFC), 2,5 para la CONMEBOL y 1 para Oceanía.

En el torneo masculino, también con Estados Unidos con presencia asegurada como organizador la Concacaf tendrá 1, la UEFA 3, Asia (AFC) 2, África (CAF) 2; CONMEBOL 2 y Oceanía (OFC) 1.

El Consejo de la FIFA también concretó que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina en 2028, cuya creación se aprobó el pasado marzo, y tras extensas consultas que arrojaron un amplio consenso entre las partes interesadas, se celebrará del 5 al 30 de enero de ese año.



La FIFA creo un 'Fondo de Paz'

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP

El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció este miércoles la creación de un fondo para la recuperación tras conflictos, un instrumento financiero "con el objetivo de promover los valores unificadores del fútbol".

Según indicó Infantino en sus redes sociales, podría llamarse 'Fondo de Paz de la FIFA', y estará abierto a contribuciones de terceros y sujeto a una estricta supervisión, además de complementar las medidas ya implementadas en el marco del 'Programa Forward', iniciativa de la FIFA que distribuye fondos y apoyo a sus federaciones miembro para impulsar la infraestructura, la competición y la gobernanza del fútbol a nivel global.

"Me complace comunicarles que el Consejo de la FIFA ha aprobado hoy la creación de un fondo para la recuperación tras conflictos. En consonancia con el objetivo de la FIFA de promover los valores unificadores del fútbol", apuntó.

Una decisión que es consecuencia del anuncio que hizo el propio Infantino en la Cumbre por la Paz de Sharm El-Sheikh (Egipto), celebrada el 13 de octubre de 2025, de que la FIFA tenía la intención de crear un mecanismo de apoyo para las regiones que han sufrido conflictos.

El propio Infantino, el pasado 5 de diciembre durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer premio FIFA de la Paz, por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó entonces el máximo organismo del fútbol.