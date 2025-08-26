Junior tomó ventaja con un 2-0 sobre Atlético en Copa BetPlay; comenzaron los octavos de final

Publicidad
Este martes 26 de agosto comenzaron los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 con dos partidazos, dejando a Junior victorioso en el partido de ida contra el Atlético FC y con un encuentro lleno de goles en Pereira 4-3 Real Soacha.
En otro duelo, pero aún de la vuelta de los play offs, Millonarios perdió 2-1 con Real Cartagena pero pasó por el 2-1 que había conseguido el 3-1 en la ida en El Campín. Ahora los azules se medirán a Envigado en 'octavos'.
A primera hora el Junior superó e hizo respetar su casa recibiendo al Atlético FC, ganando 2-0 con un doblete del defensor paraguayo Cristian Báez, quien de cabeza anotó en los minutos 51 y 90+6, para darle la ventaja al equipo dirigido por Alfredo Arias de cara al duelo de vuelta en territorio vallecaucano.
Luego, en el segundo partido de la jornada Pereira derrotó 4-3 a Real Soacha en un cotejo lleno de emociones, goles y mucha acción en el estadio Hernán Ramírez Villegas.
Ahora, entre el miércoles 27 de agosto y el jueves 28 de agosto se jugarán los otros partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025. Solo faltaría la programación de la serie entre Millonarios y Envigado.
90’⌚▶️ |2-0| ¡FINAL!@JuniorClubSA 🆚 Atlético FC #VamosJunior🔴⚪🔵#CopaBetPlay pic.twitter.com/3I7012Y6cR— Junior FC (@JuniorClubSA) August 27, 2025
Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay 2025:
Partidos finalizados:
Partido pospuesto:
Partidos por jugar:
-Partidos de vuelta octavos de final de Copa BetPlay 2025-
Pendientes de programación
Partidos programados: