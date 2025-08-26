Junior tomó ventaja con un 2-0 sobre Atlético en Copa BetPlay; comenzaron los octavos de final

Este martes 26 de agosto comenzaron los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 con dos partidazos, dejando a Junior victorioso en el partido de ida contra el Atlético FC y con un encuentro lleno de goles en Pereira 4-3 Real Soacha.

En otro duelo, pero aún de la vuelta de los play offs, Millonarios perdió 2-1 con Real Cartagena pero pasó por el 2-1 que había conseguido el 3-1 en la ida en El Campín. Ahora los azules se medirán a Envigado en 'octavos'.

A primera hora el Junior superó e hizo respetar su casa recibiendo al Atlético FC, ganando 2-0 con un doblete del defensor paraguayo Cristian Báez, quien de cabeza anotó en los minutos 51 y 90+6, para darle la ventaja al equipo dirigido por Alfredo Arias de cara al duelo de vuelta en territorio vallecaucano.

Luego, en el segundo partido de la jornada Pereira derrotó 4-3 a Real Soacha en un cotejo lleno de emociones, goles y mucha acción en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Ahora, entre el miércoles 27 de agosto y el jueves 28 de agosto se jugarán los otros partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025. Solo faltaría la programación de la serie entre Millonarios y Envigado.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay 2025:

Partidos finalizados:



Deportivo Pereira 4 - 3 Real Soacha

Junior 2 - 0 Atlético

Partido pospuesto:



Envigado vs. Millonarios

Partidos por jugar:



Fortaleza vs. Medellín — miércoles 27 de agosto, 3:00 p.m.

Bucaramanga vs. América — miércoles 27 de agosto, 6:30 p.m.

Pasto vs. Once Caldas — miércoles 27 de agosto, 7:30 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío — miércoles 27 de agosto, 8:30 p.m.

Alianza vs. Santa Fe — jueves 28 de agosto, 4:00 p.m.

-Partidos de vuelta octavos de final de Copa BetPlay 2025-

Pendientes de programación



Millonarios vs. Envigado

Once Caldas vs. Pasto

Partidos programados:

