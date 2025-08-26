Millonarios se salvó, pasó en Copa en juego polémico; pese a caer 2-1 con Real Cartagena

Millonarios perdió 2-1 en el debut de Hernán Torres como su nuevo entrenador, pero por el gol marcado este martes contra Real Cartagena, logró el paso a octavos de final de la Copa BetPlay 2025, ya que el marcador global quedó 4-3.

Los goles del equipo auriverde fueron de Miguel Murillo (55’) y Gonzalo Pedrosa (76’). Mientras tanto para los azules anotó Danovis Banguero (89’). Santiago Giordana fue expulsado al minuto 63 en el estadio Jaime Morón.

Información en desarrollo…