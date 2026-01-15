Junior y Santa Fe y un 1-1 en el Metropolitano, con el sello de Hugo Rodallega y 'Teo' Gutiérrez

Junior y Santa Fe dividieron honores este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido de ida de la final de la Superliga BetPlay 2026, y ahora el campeón de este trofeo se conocerá el próximo miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, tras el empate 1-1 en territorio atlanticense.

Los goles del compromiso fueron de dos delantero experimentados. Primero Hugo Rodallega para los 'cardenales', y luego igualó Teófilo Gutiérrez para los 'tiburones'. El mismo 'Teo' se fue expulsado luego de una doble tarjeta amarilla, tras una simulación de falta dentro del área.

Información en desarrollo...