Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior y Santa Fe y un 1-1 en el Metropolitano, con el sello de Hugo Rodallega y 'Teo' Gutiérrez

Junior y Santa Fe y un 1-1 en el Metropolitano, con el sello de Hugo Rodallega y 'Teo' Gutiérrez

En el estadio Metropolitano de Barranquilla no pasaron del empate a un gol en la final de ida de la Superliga BetPlay 2026, los dos campeones de Liga el año anterior. Todo se define en Bogotá.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Santa Fe vs Junior
Santa Fe vs Junior, final Superliga BetPlay 2026 - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad