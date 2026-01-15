Se reveló el número de Luis Fernando Muriel en Junior; heredó historia e ilusiona a todos

Luis Fernando Muriel tuvo su presentación oficial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, este jueves 15 de enero, como nuevo jugador del Junior de Barranquilla, cumpliendo así su sueño de jugar en el equipo de sus amores, a pesar de haber debutado como futbolista profesional en el Deportivo Cali.

Y en medio de negociaciones de varias semanas, todo se oficializó el martes, fue anunciado en redes sociales, pero su primera aparición ante los hinchas 'tiburones' se dio en el entretiempo de la final de la Superliga BetPlay 2026, contra Santa Fe.



¿Qué número usará Luis Fernando Muriel en el Junior de Barranquilla?

El experimentado delantero nacido en Santo Tomás, tendrá el dorsal '10', que es histórico y mítico en el equipo 'tiburón', ya que lo han portado futbolistas del nivel de Carlos 'Pibe' Valderrama, Giovanni Hernández, Juan Fernando Quintero, y recientemente José Enamorado, quien la dejó libre ya que se fue al Gremio, de Brasil.

🦈🔟 ¡Luis Muriel presentado en el Metropolitano! ¡El delantero dio sus primeras palabras como jugador del ‘tiburón’ y ya lució la 10 que usará esta temporada! #SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/tshw3gPouo — Win Sports (@WinSportsTV) January 16, 2026

En su presentación en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Luis Fernando Muriel dio sus primeras palabras, se mostró emocionado y le dejó un mensaje a los hinchas rojiblancos, que tienen muchas expectativas por su fichaje.

"Muy contento, muy feliz de estar acá, se me está cumpliendo el sueño y quiero disfrutar cada segundo, cada momento que voy a vivir acá con esta camiseta y empezar desde ahora. Disfrutar de esta afición, de este estadio que seguramente me dará muchas alegrías y me dará muchas alegrías", declaró el atlanticense, en el centro del campo del escenario deportivo, este jueves.



Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Junior.

Publicidad

Cabe recordar que Muriel Fruto viene de jugador 25 partidos el año pasado con el Orlando City, 25 de ellos como titular. Se reportó con nueve goles y la misma cantidad de asistencias, por lo que llega con buenos números al fútbol colombiano y para disputar la Copa Libertadores.

En el 2010 el delantero colombiano se fue de nuestro país tras brillar con el Deportivo Cali, y volvió 16 años después, luego de una exitosa carrera en el balompié internacional, entre España, Italia y Estados Unidos. Sus mayores logros fueron en la Serie A, con equipos como Udinese, Lecce, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta. En España vistió las camisetas del Granada y el Sevilla.