La advertencia a Teófilo Gutiérrez al llegar a River Plate por un auto de lujo; "es un mal ejemplo"

Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas colombianos que supo brillar en el balompié de Argentina. Su mayor repercusión sin duda fue en River Plate, escuadra en la que militó entre 2013 y 2015; tiempo en el que ganó todo, desde la Copa Libertadores y Sudamericana, hasta ser distinguido a nivel individual como 'Rey de América' por el diario 'El País' de Uruguay.

En las últimas horas, se han hecho virales unos fragmentos de una entrevista que concedió el actual delantero del Junior de Barranquilla. El popular 'Teo' recordó una anécdota de cuándo llegó a la 'banda cruzada', una especie de advertencia que le hicieron los capitanes de River en esa época, pero que le sirvió para ser competitivo y respetado. Todo tuvo que ver con un auto de lujo.

Teófilo Gutiérrez en su paso por River Plate. AFP

"Yo aprendí eso de los mayores. De Giovanni (Hernández), de Arzuaga (Martín), de Viera (Sebastián), puteaban y braveaban y en Argentina aprendí de Ponzio (Leonardo), de otros. Llegué yo, me senté y me dicen: 'ey pelao, venga', y yo les pregunto: ¿Ya vamos a entrenar?, No, no, me dicen, ya Marcelo (Gallardo) sabe, venga", dijo Gutiérrez Roncancio comenzando a recrear la escena.

Publicidad

Y continuó la anécdota: "Los demás entrenando y yo ahí con los capitanes, que me dicen: 'usted no puede traer este caro'. Yo tenía un carro como el de Balotelli, un peugeot del último. Yo llego a Argentina como figura y me dicen, usted no puede traer este carro aquí, este es un club muy grande. Mirá que los jóvenes, y tú apenas estás llegando, es un mal ejemplo. No llevé más el carro".

Una lección de vida

El del barrio La Chinita, de la capital del Atlántico, resumió a renglón seguido que después llegaba en un servicio contratado en plataforma de transporte a las sesiones de práctica, pero cuando se acaban las mismas, ya le tenían listo su vehículo para marcharse a su casa. De cierta forma lo escondía.

"Sabe qué hacia. Yo llegaba al entreno, alquilé un Uber y me mamaban gallo. Claro, cuando yo ya salía del Uber, yo cogía el carro, ya me lo tenían prendido y me iba en mi carro. Es una lección de vida que te están enseñando los mayores, tienes que respetar", indicó Teófilo.

Publicidad

"Te están respetando es para ganar y yo ahí gané todos los títulos en River. Yo soy el colombiano con más títulos; te están enseñando para ganar los capitanes, yo lo tomé para bien. Me dijeron: 'ey, aquí hay que ganar'. Y yo gané 'Rey de América', Libertadores, Sudamericana, Recopa, Liga (...). Mi segundo país es Argentina, me enseñaron a ser competitivo", terminó por precisar el número '29' del Junior de Barranquilla.