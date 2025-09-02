Publicidad

Ojo, Luis Díaz: volverá a un Bayern Múnich sacudido; piden puesto de hombre que lo fichó

Ojo, Luis Díaz: volverá a un Bayern Múnich sacudido; piden puesto de hombre que lo fichó

El delantero guajiro actualmente se encuentra concentrado con la Selección Colombia, pero después deberá regresar a su club, donde los ánimos se agitaron.

Luis Díaz, atento para su regreso al Bayern Múnich.
Foto: FCF.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:03 a. m.