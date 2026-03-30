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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La grave lesión de Fabián Sambueza, tras entrada de Daniel Torres; "herida de 10 cm en la pierna"

La grave lesión de Fabián Sambueza, tras entrada de Daniel Torres; "herida de 10 cm en la pierna"

Bucaramanga emitió un comunicado de prensa en el que evidenció la gravedad de la lesión de Fabián Sambueza, tras el duelo de la fecha pasada contra Santa Fe.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Fabián Sambueza Bucaramanga
Fabián Sambueza celebra gol con el Bucaramanga - Foto:
Bucaramanga Oficial

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