La grave lesión de Fabián Sambueza, tras entrada de Daniel Torres; "herida de 10 cm en la pierna"

El pasado viernes en el partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, Bucaramanga perdió 1-2 de local contra Santa Fe, pero además sufrió la baja de uno de sus mejores jugadores, Fabián Sambueza, quien luego de una dura entrada de Daniel Torres en el tramo final del encuentro, terminó con claras señas de dolor. Además, a la salida del camerino del estadio Américo Montanini se le observó cojeando.

Y ahora, este lunes, el propio club santandereano dio a conocer el reporte médico de cara al juego frente al América, este jueves, y así tendrá dos ausencias en la zona atacante, pero lo que más preocupa es la lesión del experimentado mediocampista argentino.



La grave lesión de Fabián Sambueza

En el comunicado del Atlético Bucaramanga, se informó de entrada que "durante el partido disputado frente a Independiente Santa Fe, el jugador presentó una herida de 10 cm en la pierna derecha, la cual comprometió piel, tejido celular subcutáneo y el músculo tibial anterior", todo tras la dura entrada de Daniel Torres, quien vio la tarjeta roja luego del llamado del VAR al árbitro central.

🟥 Jugada de interpretación. La entrada de Daniel Torres no es con taches pero si con una intensidad MUY ALTA y de allí se puede argumentar la expulsión. Para mí muy al límite entre la amarilla y la roja. El pie de Sambueza quedó mal debajo de su cuerpo.pic.twitter.com/DIq1F4On5o — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) March 28, 2026

Seguido a eso, detallaron que "actualmente, se encuentra bajo seguimiento permanente por parte de nuestro Departamento Médico, recibiendo los cuidados correspondientes para su adecuada recuperación", aunque no puntualizaron el tiempo que estará de vuelta en las canchas, explicando que "el retorno a la actividad deportiva estará sujeto a la evolución del proceso de cicatrización de los tejidos comprometidos".

Por otra parte, el otro lesionado en el Atlético Bucaramanga es Emerson Batalla, quien "ha sido diagnosticado con un desgarro muscular grado I en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Actualmente, el deportista se encuentra bajo la supervisión directa de nuestro Departamento Médico y ha iniciado el protocolo de rehabilitación integral, con el objetivo de garantizar un retorno a las canchas de manera óptima, rápida y segura".



Con eso, el técnico Leonel Álvarez no contará con dos importantes futbolistas para el compromiso de este jueves 2 de abril frente al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I. Actualmente los 'leopardos' están en el puesto 9 de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con 19 puntos, a once unidades del líder que es Atlético Nacional.