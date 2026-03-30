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Gol Caracol  / Luis Díaz vuelve y hay bomba en Bayern Múnich: figura se marcha a mitad de año

Luis Díaz vuelve y hay bomba en Bayern Múnich: figura se marcha a mitad de año

Luego de estar casi tres años en el Bayern Múnich, un jugador estelar dirá adiós la próxima temporada. Estos son los motivos principales.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Jugadores del Bayern Múnich.
Jugadores del Bayern Munich
Getty Images.

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