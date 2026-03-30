Luis Díaz vuelve y hay bomba en Bayern Múnich: figura se marcha a mitad de año

El portugués Raphael Guerreiro abandonará el Bayern Múnich a final de esta temporada, después de que el club y el jugador acordaran no renovar el contrato que vence en junio.

Guerreiro, de 32 años, llegó al Bayern como agente libre en 2023 procedente del Borussia Dortmund. Tanto en el Bayern como en el Dortmund Guerreiro jugó en ocasiones como lateral izquierdo y en otras ocasiones en el centro del campo.

Mientras que en su paso con el Dortmund era habitualmente titular, en el Bayern sólo ha formado parte ocasionalmente del primer equipo, pese a lo cual logró completar 89 partidos para el club bávaro, 56 de ellos en la Bundesliga. Guerreiro ha sido 65 veces internacional con Portugal y formó parte del equipo titular que ganó la Eurocopa en 2016.

Durante su etapa en el Bayern, el portugués destacó por su versatilidad y capacidad técnica, cualidades que le permitieron adaptarse a distintas ténicas de juego según las necesidades que el club necesitara en cada uno de los partidos. Sin embargo, la fuerte competencia en la plantilla limitó su continuidad como titular habitual.



A pesar de ello, el defensa fue valorado por su experiencia y profesionalismo dentro de la cancha, llegando a aportar un equilibrio en los momentos clave de la temporada. Su capacidad para desempeñarse en varias posiciones lo convirtió en una opción útil para el cuerpo técnico.

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Con su salida, el Bayern abre espacio para una renovación en su plantilla de cara a la próxima campaña, especialmente en las zonas defensivas y del mediocampo. El club continúa así el proceso de ajustar su plantilla y su técnica de juego tras una temporada de altibajos y la próxima salida por parte del jugador.

Raphael Guerreiro jugador del Bayer AFP

Por su parte, Guerreiro afronta una nueva etapa en su carrera, en la que buscará mayor protagonismo y continuidad. Su experiencia en la Bundesliga y en competiciones internacionales lo convierten en un jugador atractivo para varios clubes europeos.