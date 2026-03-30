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Gol Caracol  / Sigue el escándalo con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA; Fiscalía lo acusó formalmente

Sigue el escándalo con Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA; Fiscalía lo acusó formalmente

Este lunes, la Fiscalía de Argentina reveló los cargos con los cuales acusan al presidente de la AFA. Claudio 'Chiqui' Tapia. Acá todos los detalles.

Por: AFP
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la A
Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA.
AFP.

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