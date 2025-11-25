Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La irresponsable expulsión de Cristian Arrieta en Santa Fe vs. Tolima por Liga II-2025

La irresponsable expulsión de Cristian Arrieta en Santa Fe vs. Tolima por Liga II-2025

Antes de finalizar el primer tiempo en El Campín, el jugador del Tolima 'pecó' de imprudente y dejó a su equipo con 10 jugadores contra Santa Fe. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
La expulsión de Cristian Arrieta en Santa Fe vs. Tolima en cuadrangulares por Liga BetPlay II-2025.
