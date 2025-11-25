La irresponsable expulsión de Cristian Arrieta en Santa Fe vs. Tolima por Liga II-2025

Deportes Tolima hizo una gran primera parte contra Santa Fe en el estadio El Campín, marcando dos goles en momentos clave. No obstante, ese buen trabajo se vio empañado por la expulsión de Cristian Arrieta.

El experimentado futbolista del cuadro ibaguereño le propinó un golpe en la cara a Joaquín Sosa, quien al sentir el impacto se tiró al césped de juego mostrando síntomas de dolor. El árbitro de la contienda no dudó en mostrarle la cartulina roja al número '71' del Tolima y mandarlo pronto a las duchas.

Luego de esta acción, Santa Fe encontró el descuento en el marcador por intermedio de Mafla, yéndonse al descanso de la etapa inicial 1-2.



Vea acá la expulsión de Cristian Arrieta en Santa Fe vs. Tolima por cuadrangulares: