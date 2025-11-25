Kevin Pérez y el golazo que marcó en El Campín en Santa Fe vs. Tolima; acá el video

Deportes Tolima visitó en la noche de este martes a Santa Fe, en cumplimiento de la tercera jornada por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. El 'pijao' tuvo una buena primera parte en El Campín, que le permitió irse arriba en el marcador parcialmente; uno de los goles anotados fue un verdadero golazo y fue obra de Kevin Pérez.

Fue al minuto 34 la acción, y tras recibir el balón, Pérez lo condujo cerca al borde del área, hizo una pared y a punta de velocidad dejó a varios rivales en el camino para luego definir con calidad ante Mosquera Marmolejo. Era el 0-2 parcial para los dirigidos por Lucas González.

Vea acá el golazo de Kevin Pérez en Santa Fe vs. Tolima: