La Liga BetPlay femenina está en plena definición; Cali consiguió un cupo en semifinales

Las 'azucareras' derrotaron 0-2 a Internacional de Palmira este sábado, resultado que le permitió instalarse en la tercera fase de la La Liga Betplay femenina 2025.

Jugadoras del Deportivo Cali femenino en medio del partido contra Internacional de Palmira.
Jugadoras del Deportivo Cali femenino en medio del partido contra Internacional de Palmira.
X de @CaliFemenino
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:44 p. m.