La Liga BetPlay femenina está en plena definición; Cali consiguió un cupo en semifinales

Deportivo Cali, vigente monarca de la Liga Betplay femenina, logró un importante triunfo este sábado 23 de agosto, mismo que le permite seguir soñando con un posible bicampeonato. Las 'azucareras' derrotaron 0-2 a Internacional de Palmira, en partido válido por la quinta jornada de los cuadrangulares finales.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz llegaron a nueve puntos en el grupo A, y que a la postre le significaron avanzar a la tercera fase del campeonato femenino de nuestro país para este 2025. Las verdes caleñas se instalaron en las semifinales.

Michelle Daniela Vásquez, al minuto 14, y Lorena Cobos, al 39', marcaron los goles de las 'verdiblancas' en el estadio Francisco Rivera Escobar del municipio de Palmira.

Jugadoras del Deportivo Cali femenino en juego de la Liga Betplay femenina contra Internacional de Palmira. @CaliFemenino

Tras conocerse el resultado, la propia División Mayor del Fútbol Colombiano le dio la bienvenida al Deportivo Cali como semifinalista de la Liga BetPlay femenina 2025, como segundo clasificado del grupo A; el otro equipo que también dijo presente en esta fase fue Orsomarso; de la misma zona.

Este domingo 24 de agosto se juega en el grupo B para definir al otro equipo semifinalista y que acompañará a Atlético Nacional.

Hay que indicar que para la edición de este 2025 el formato del campeonato tuvo cambios con fase de 'todos contra todos', con 18 equipos; cuadrangulares; dos grupos divididos en cuatro escuadras; semifinales con los dos mejores de cada zona, y la gran final.

Hay indicar que Orsomarso igualó a dos tantos con Medellín en el Estadio Raúl Miranda Yumbo. Los tantos de las locales fueron obra de Natalia Andrea Orozco y Valeria Merchancano. Y en las 'poderosas' anotaron Erika Tatiana Largo y Nubiluz de la Trinidad Rangel.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay femenina 2025

GRUPO A

Posición Equipo Puntos 1. Orsomarso 9 2. Deportivo Cali 9 3. Medellín 5 4. Internacional de Palmira 2

GRUPO B