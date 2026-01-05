Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Marino Hinestroza, temeroso? Lanza taponazo por posible caída de su paso a Boca Juniors

¿Marino Hinestroza, temeroso? Lanza taponazo por posible caída de su paso a Boca Juniors

El delantero vallecaucano de Atlético Nacional no aguantó más la incertidumbre y rompió el silencio con referencia a su dilatado fichaje por el equipo ‘xeneize’ de Argentina.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza todavía no cierra su paso a Boca Juniors de Argentina.jpg
Marino Hinestroza aùn no cierra su paso a Boca Juniors.
Foto: Atl. Nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad