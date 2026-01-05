¿Marino Hinestroza, temeroso? Lanza taponazo por posible caída de su paso a Boca Juniors

La novela en la que se convirtió el paso de Marino Hinestroza a Boca Juniors tuvo un nuevo capítulo con el latigazo que el propio jugador lanzó frente a la dilatada negociación que tiene al atacante sin saber si finalmente se pondrá la camiseta del elenco ‘azul y oro’ de Buenos Aires.

El futbolista se despidió de la afición de Atlético Nacional y le hizo guiños a la hinchada boquense mediante una serie de publicaciones en redes sociales luego de la final de la Copa Colombia que ganó con la escuadra paisa, en diciembre de 2025.

Sin embargo, su fichaje no se ha podido cerrar a pesar de que ambos equipos ya llegaron a un acuerdo económico por la transferencia, operaciòn estimada en 5 millones de dólares, aproximadamente.

No obstante, medios de comunicación argentinos revelaron que la traba pasaría por algunas diferencias por concepto de comisiones entre Nacional y el jugador, situación en la que Boca no tiene injerencia y que lleva varias semanas sin que se pueda solucionar.



Por ello, Hinestroza reaccionó de una forma particular, pues emitió una publicación a modo de reclamo con lo que quiso llamar la atención.



Marino Hinestroza lanza taponazo por dilatado paso a Boca Juniors

El deportista de 23 años de edad emitió un corto, pero afilado mensaje en su cuenta de Instagram, donde dio a entender que está listo para dar el paso hacia un nuevo conjunto.

De hecho, lo hizo cuando Boca, que por ahora no tiene refuerzos, ya le dio inicio a la pretemporada para los torneos locales y la Copa Libertadores.

“¿A qué fechas es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió el colombiano, con lo cual dejó ver su temor por la posible caída del fichaje y que su idea de llegar a un grande del continente no se pueda cristalizar. Su frase la acompañó con la expresión: “Eh, jajaja, deja la bobada”.

Lo cierto es que el jugador se podría quedar con las ganas de firmar por las 2 temporadas que le prometieron en Argentina y que el final feliz de esta historia cada vez parece estar más enredado.