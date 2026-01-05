Néstor Lorenzo no descansa en la Selección Colombia; Jhon Córdoba y Luis Díaz lo ponen a trasnochar

La Selección Colombia quiere ser protagonista en el Mundial de 2026 y por eso Néstor Lorenzo tiene la misión de armar una nómina de lujo y muy competitiva. El primer objetivo será vencer a Uzbekistán, Portugal y al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo, y posteriormente hilar el camino desde dieciseisavos de final. La 'tricolor' llega en medio de un gran ambiente producto de un proceso de cuatro años llengo de esfuerzo y trabajo.

Lorenzo dejó en claro en una entrevista con 'La Nación', de Argentina, cómo ha gestionado todo el plantel y reveló detalles sobre la interna y el camerino. "La gestión hoy es todo y es exclusivamente del entrenador. Y la gestión empieza por elegir, y por conducir a tu grupo. Yo trato siempre de estar encima de todos los detalles para que haya armonía y alegría. Se puede trabajar buscando la excelencia desde la alegría. Y eso pasa en la Selección de Colombia, te lo puede decir cualquiera de los 40 o 50 que convivimos en cada micro ciclo", dijo de entrada.

Sin embargo, la revelación más curiosa del estratega tuvo que ver con el ritmo que tiene con su cargo, puesto que no se salva ni en sus días libres por el calendario de los jugadores nacionales en sus respectivos clubes. "A mí me da orgullo el ambiente y la mentalidad que se creó. ¿Lleva tiempo y dedicación? Sí. ¿Cómo descanso de ese estrés? No lo sé... a veces me tomo tres o cuatro días y si estoy en mi casa y a las tres de la tarde juega Luis Díaz, ¿no lo veo? ¡Claro que sí! Porque no puede haber un mejor programa que verlo. ¿Y a la noche juegan River-Racing? ¡Y vamos a ver a Juanfer, y a tal o a cual! ¡Y si es de mañana lo veo a Jhon Córdoba en Rusia! Y probablemente después los llame por teléfono. ¿Pero no eran mis días de descanso? La dinámica ya la tengo totalmente enfocada en la responsabilidad de dirigir a una selección. Es la vida que elegí", contó el DT del combinado nacional.

Lo cierto es que Lorenzo le sigue de manera muy juiciosa la pista a los jugadores para elegir el plantel que viajará a la Copa del Mundao en Estados Unidos, Canadá y México.

