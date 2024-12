Dayro Moreno comparado con 'el Pibe' Valderrama, por sus 'rabietas' en Once Caldas

Dayro Moreno sigue de moda. Siendo el líder y caudillo del Once Caldas de Manizales viene mostrando un alto nivel de rendimiento y se encuentra en boca de propios y extraños en el fútbol colombiano. El tolimense marcó dos goles, en la victoria 3-0 sobre América, en el estadio Palogrande, con lo que los blancos quedaron en la primera posición de la tabla del cuadrangular B con 9 puntos, a falta de un partido frente a Tolima, en Ibagué.

Así, bajo la orientación del técnico Hernán Darío Herrera, en Manizales hay una gran ilusión entre hinchas y con el foco puesto de parte de la prensa. Precisamente el que atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', fue el experimentado timonel, que habló de su polémico artillero.

"Si toca regañar a Dayro, pues se le regaña. Pero es que Dayro aparece con los equipos grandes, ojalá uno en cada equipo tuviera 6 u 8 jugadores a los que le duela todo. Él es así", explicó 'el Arriero' Herrera, en el momento en el que le preguntaron por la estrella de los albos.

Ahí, en medio de los interrogantes de Javier Hernández Bonnet y sus periodistas del espacio radial, el profesor Herrera hizo una comparación. "Dayro se molesta porque no se la tiran (la pelota), pero Javier, ¿qué pasaba cuando el 'Pibe' Valderrama jugaba y no se la daban? usted sabe...Así son los jugadores buenos, a esos como Dayro hay darle el balón para que haga goles".

Hernán Darío Herrera. Colprensa.

Publicidad

El adiestrador también comentó que "a mí la gente me critica mucho por todo lo de Dayro, ojalá todos los equipos tuvieran un Dayro Moreno".

¿Cuál es el secreto del Once Caldas de Hernán Darío Herrera?

Publicidad

"Todo el mundo investiga cuál es el secreto de Once Caldas, pero a la gente se le olvida lo que uno es, lo que uno ha trabajado, por ser sencillo creen que es tan fácil. Me gusta trabajar, con seriedad. Y los equipos que he dirigido siempre dicen que hay goleador y arquero, pues yo los tengo, ojalá todos tuvieran esas dos posiciones tan bien cubiertas", dijo Hernán Darío Herrera con respecto a su tarea en el blanco de Manizales.

El tema espiritual que afloró en Once Caldas

Herrera también se refirió a una ayuda extra que le ha favorecido al equipo caldense. Así afirmó que "soy devoto de muchos santos, hay unas personas que le cuidan a uno mucho, personas que ya se fueron, que estuvieron al lado mío. Primero no tengo ni papá, ni mamá; mis suegros ya no están, hay familiares que se fueron, y Pedro Sarmiento también es parte de todo esto, él tuvo este proceso y creo que nos ayuda. Dios quiera que lo terminemos bien".