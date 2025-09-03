“Las piernas de Teófilo Gutiérrez deben morir en el Metropolitano, no sé porque dice esas locuras"

Teófilo Gutiérrez (40 años) tiene contrato con el Junior de Barranquilla hasta diciembre de 2025, y por su edad todos señalaban que estaría viviendo sus últimos meses en el equipo de sus amores, algo que él mismo decidió ratificar hace algunos días, a pesar de estar en la mitad del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2025-II.

Esas palabras del delantero nacido en el barrio de La Chinita tuvieron repercusión en los hinchas, la prensa y por supuesto, en los directivos del cuadro rojiblanco, especialmente en la familia Char que es la que tiene el control del club.

El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tuvo una charla con el periodista de 'Blu Radio', Fabio Poveda, y allí hablaron del futuro de Teófilo Gutiérrez, el ídolo de muchos hinchas y quien viene subiendo su rendimiento y aportándole al equipo dirigido por Alfredo Arias.



Teófilo Gutiérrez se debe retirar en Junior de Barranquilla

Ese es el mensaje que en conclusión dejó el directivo y mandatario de la capital del Atlántico, diciendo lo siguiente: "Teo no se va de aquí. Yo lo llamé ayer para decirle que porqué estaba diciendo esas locuras. Teo es nuestro hijo, nuestro hermano. Sus piernas tienen que morir en el Metropolitano, ese es su sueño y el nuestro también. Él permanecerá en nuestra institución".

Con eso se espera que a menos que se retire a final de año, en Junior estarían pensando en renovarlo y que esté hasta el final de su carrera con la camiseta de los 'tiburones', en los que ha tenido cuatro etapas, dejando un saldo de más de 280 partidos y principalmente 5 títulos, entre una Copa, dos Liga y dos Superliga.



¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez sobre su salida de Junior?

"Yo creo que mi ciclo acá en Junior termina en diciembre. Otros equipos que ya me están llamando también, así que lo más importante es que estoy vigente y estoy disfrutando. Disfrutar estos meses que me quedan y pensando en mi futuro y poder ir a otro club, se están hablando las cosas, poder disfrutar", fueron las declaraciones del experimentado delantero el pasado viernes 29 de agosto, en la zona mixta del estadio Metropolitano.

Por supuesto muchos hinchas se pronunciaron en redes sociales, dándole apoyo a Gutiérrez Roncancio, quien cuenta con el cariño de los seguidores del cuadro rojiblanco y que por su aporte en cancha también tiene el respaldo de los directivos y el cuerpo técnico.