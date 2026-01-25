Leonel Álvarez dijo que cancha de Villavicencio es "un potrero"; le contestaron con taches arriba

Bucaramanga empató 1-1 con Llaneros en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I, en el estadio Bello Horizonte en Villavicencio, y tras la igualdad de visitante el técnico de los santandereanos, Leonel Álvarez, mostró su enojo por el estado de la cancha del escenario deportivo y utilizó una palabra que no cayó bien.

"La cancha, este potrero, esto tiene que acabarse, estamos preocupados de que la gente venga, de que el equipo juegue bien, pero cómo se hace si hay una cancha mala", dijo el exjugador de la Selección Colombia en la rueda de prensa, algo que causó molestia en la gente de 'villavo'.

Leonel Álvarez expresó su molestia por el estado de la cancha en el Rey Pelé de Villavicencio.



Más que justo. En esa cancha junto a otras dos o tres, no se puede jugar fútbol profesional. pic.twitter.com/gSdcgvlxWg — Profe Miguel (@profemiguelg) January 24, 2026

De paso, Leonel Álvarez enfatizó en que "les pido el favor, pasen las imágenes, esto es un potrero, éramos merecedores de tres puntos porque generamos 6 o 7 opciones de gol", señalando que a pesar del punto obtenido, su Bucaramanga merecía más, pero las condiciones del terreno de juego no le favorecieron.



La dura respuesta a Leonel Álvarez por decir "potrero' a cancha de Villavicencio

Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros FC, se mostró indignado por las crudas palabras del técnico del Bucaramanga, por lo que a través de su cuenta de 'X' dejó un extenso mensaje y un señalamiento para el DT y su cuerpo técnico.

"Hemos recibido a Bucaramanga dos veces en casa. En el primer partido, su DT se quejó del calor y pidió aire acondicionado en el camerino. Ahora, después del empate, dice que la cancha es un “potrero”… Aunque Llaneros no es el responsable directo del mantenimiento de la cancha del Estadio Bello Horizonte, y reconociendo que no estaba en su mejor estado por un problema de fuerza mayor con un tubo de alta presión del agua… ¡esa NO es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!", escribió de entrada el dirigente.



Seguido a eso le hizo una invitación a Leonel Álvarez, para que no juzgue antes de tiempo. "Cuando tenga más tiempo, con gusto le hacemos un repaso de todo lo que el Meta tiene para mostrar en materia de infraestructura deportiva… y de paso nos nutrimos de sus amplias experiencias como técnico internacional y su largo paso por la Selección Colombia", y para terminar, de forma jocosa decidió cerrar su discurso en redes sociales con un "en conclusión: no han podido ganarnos en casa".