Tirreno Adriático 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 4, con Nairo, Roglic y Del Toro

La etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026 se inicia con dos ascensiones clásicas de los Apeninos: Ovindoli y el Valico delle Capannelle, seguidas de un largo descenso hacia Teramo. El final consiste en una sucesión de subidas empinadas y "muros" cortos y abruptos. Los ciclistas abordan Castellalto (con pendientes de alrededor del 12% en tramos largos), Mosciano Sant'Angelo y, a 12 km de la meta, el muro de Tortoreto vía Badetta, que alcanza el 20% en su tramo final. Un corto descenso precede aproximadamente 8 km por el paseo marítimo hasta la meta.

Los kilómetros finales son llanos y rectos a lo largo del paseo marítimo de Martinsicuro. Final sobre asfalto de ocho metros de ancho.

Será una jornada con mucha montaña, en la cual la fuga podría sacar frutos importantes. Sin embargo, de mantenerse los favoritos en punta de carrera, se puede convertir en un escenario perfecto para ataques que generen cambios en la general.

Hora y dónde ver la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026



Fecha: jueves 12 de marzo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.



¿Quién ganó la etapa 3 de la Tirreno Adriático 2026?

Tobias Lund Andresen (Decathlon AG2R La Mondiale) ganó la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 tras imponerse en el sprint final después de 221 kilómetros disputados bajo la lluvia. El ciclista danés fue el más fuerte y preciso en la llegada, superando a Arnaud De Lie y Jasper Philipsen. La jornada fue relativamente tranquila, con un único intento de fuga protagonizado por Diego Pablo Sevilla, neutralizado a 130 km de la meta. En los kilómetros finales hubo un breve ataque de Abrahamsen, Hayter y Slock, aunque el pelotón controló la situación. Jonathan Milan lanzó el sprint desde lejos, pero terminó séptimo. Por su parte, Isaac Del Toro defendió sin problemas el liderato y sumó un segundo de bonificación en un sprint intermedio. Esta fue la décima victoria profesional de Andresen.