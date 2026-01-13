¿Lo de Luis Muriel con el Junior está caído?; así presentaron a los nuevos refuerzos

Este martes 13 de enero, en la ciudad de Barranquilla se llevó a cabo el evento de presentación por parte del Junior, quien dio a conocer la nómina con la que afrontarán todos los retos locales e internacionales para el 2026.

Además de eso, como gesto de homenaje, a todos y cada uno de los integrantes del equipo ‘tiburón’ en el semestre pasado, recibieron un premio y reconocimiento por haberle dado un título más al equipo ‘currambero’, en lo que respecto al fútbol colombiano. En este espacio estuvieron presentes jugadores como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, entre otros.

Sin embargo, después de esto, los conductores, encargados de la presentación del evento, procedieron a dar los nombres de los nuevos refuerzos del Junior para este año, precisando en Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios.

La presentadora dio anuncio especial sobre el tema, dejando claro el porqué no se ha anunciado de manera oficial el fichaje de los dos futbolistas: “Es momento de hacer un anuncio especial, que es un anuncio oficial por parte de la institución juniorista, porque hay una tramitología que seguir”.



“Esta, infortunadamente, después de estas vacaciones que fueron largas, después del puente de reyes que pasó de fecha, han dificultado un poco la habilidad de alguna documentación que se necesitaba para que, en esta noche (martes), pudieran estar con nosotros Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios”, dijeron de manera oficial.

Sin embargo, como dato importante, la presentadora sentenció que ya todo está encaminado para que en las próximas horas se anuncie la llegada de las dos nuevas caras para el equipo ‘currambero’: “El proceso administrativo y médico, avanza de manera positiva conforme a lo establecido y en las próximas horas podremos dar el anuncio oficial, evidentemente a través de las redes sociales del Junior de Barranquilla”.

Ante esto, también habló Sebastián Viera, quien estaba en tarima haciendo la conducción del evento, dejando claro que hay que esperar para que se oficialice la noticia que todos esperan tener: “Sí, hay que tener un poquito de paciencia, sé que somos un poquito impaciente a veces y hay que respetar los tiempos. Ya vamos a tener a los dos nuevos refuerzos y los vamos a aplaudir de la misma forma en la que aplaudimos a estos grandes jugadores”.



¿Cuáles fueron los refuerzos del Junior de Barranquilla?

Hasta el momento, y según se pudo conocer en el evento realizado de este martes; los refuerzos confirmados para el 2026 son Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Carlos Pestaña y Kevin Pérez.

El primer reto de los nuevos será Independiente Santa Fe, a quien enfrentarán este jueves en la final de ida, por la Superliga.