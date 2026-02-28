Raúl Asencio y su relato del golpe sufrido en Champions League: "perdí la noción del tiempo"

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el golpe sufrido en la Liga de Campeones ante el Benfica, en una acción tras la que reconoció haber perdido "la noción del tiempo", que acabó con una contractura cervical que le impedirá estar ante el Getafe.

"Recuerdo una jugada muy rápida. Era un balón aéreo y yo voy al duelo y ya lo siguiente que recuerdo es estar con los doctores en el suelo después del golpe, que al final me doy con mi compañero Eduardo (Camavinga), y un poco pierdo la noción del tiempo, dónde estaba, lo que estaba ocurriendo, y ya vuelvo a recordar cuando ya estaba dentro, en el túnel del vestuarios", aseguró a los medios del club.

"Pierdo un poco toda esa noción de lo que estaba ocurriendo. Es un momento muy desagradable. Recuerdo al doctor, al le doy las gracias por todo lo que hizo y a todos los servicios médicos. No tenía la vista del todo clara, no podía moverme del todo, perdía fuerza... una sensación un poco desagradable", añadió.

Tras el incidente sufrido por Asencio a los 77 minutos del partido ante el Benfica y el paso por el hospital para descartar una lesión de gravedad, el defensa madridista guardó reposo en su domicilio y el club blanco descartó su presencia el lunes ante el Getafe. Agradeció el calor de la afición del Santiago Bernabéu y de sus compañeros.



"En ese momento al Bernabéu no lo pude sentir, pero desde que llego al hospital estoy consciente y puedo coger el móvil, veo todas las muestras de cariño y la verdad que muy agradecido. La afición del Madrid me ha recibido de una manera muy especial y lo noto. Y en situaciones como estas, que espero que no ocurran más, es cuando más la notamos", reconoció.

"Doy las gracias a toda la afición, a toda la gente que me ha apoyado, que me muestra su apoyo y su cercanía, que al final es muy bonito y es una sensación que el jugador necesita. Y a mis compañeros que se han volcado conmigo. Desde que volví a coger el móvil ya tenía un mensaje de todos y yo ni sabía cómo había acabado el partido. Es todo más que un equipo, es una familia", concluyó.