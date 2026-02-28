James Rodríguez eligió a un '10' histórico como su futbolista favorito de la niñez

James Rodríguez se alista para su debut en la Major League Soccer con Minnesota United, pero previo al juego que tendrá su equipo frente al Cincinnati, este sábado, el '10' fue protagonista en un video. La cuenta oficial de la MLS realizó una dinámica con los jugadores del elenco de la Conferencia Oeste, donde la pregunta esencial fue cuál era su futbolista favorito cuando era un niño, el de la infancia.

Por supuesto que el volante cucuteño reveló su respuesta, pero la misma no pasó desapercibida. Eligió también a un '10', a un mago que supo brillar con los colores de la Selección Colombia: Carlos 'Pibe' Valderrama.

James Rodríguez, jugador colombiano al servicio del Minnesota United @jamesrodriguez10/Instagram

Aunque al principio, Rodríguez Rubio afirmó que la elección era algo difícil se inclinó finalmente por el 'Mono', por el del Pescaíto, por el histórico '10' de la 'tricolor' en la década de los 90.



Recordemos que el 'Pibe' Valderrama fue una de las primeras estrellas que engalanaron la MLS, de darle esa visibilidad al certamen norteamericano. El samario militó en Tampa Bay Mutiny (1996-1997, 2000-2001), en Miami Fusion (1998-1999) y Colorado Rapids (2001-2002).

Publicidad

Sus compañeros de equipo también participaron en esta dinámica, dejando respuestas como Bastian Schweinsteiger, Neymar, Lionel Messi o Andrés Iniesta.



Un compañero de los 'Loons' seleccionó a James Rodríguez

Pero en medio de las contestaciones, sorprendió la elección de Kelvin Yeboah. El internacional juvenil con la Selección Italia afirmó con mucha naturalidad el nombre del propio James.

The inspiration behind @MNUFC's stars. ⭐️



Minnesota kicks off its home opener against Cincinnati tomorrow at 4:30 pm ET on Apple TV. pic.twitter.com/E3yNs2SvSQ — Major League Soccer (@MLS) February 27, 2026

¿A qué hora es HOY Minnesota United FC vs. Cincinnati por la Major League Soccer?

Este compromiso de la segunda jornada de la Conferencia Oeste de la MLS será HOY sábado 28 de febrero en horario de las 4:30 de la tarde en Colombia y se podrá ver EN VIVO por TV a través de Apple TV.

