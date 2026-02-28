Síguenos en:
Gol Caracol  / Lamine Yamal no para de sorprender; vea su gol golazo con Barcelona vs. Villarreal

Lamine Yamal no para de sorprender; vea su gol golazo con Barcelona vs. Villarreal

En una nueva muestra de su talento, magia y calidad, Lamine Yamal protagonizó una excelente jugada individual y definió al ángulo, venciendo al arquero, Luiz Júnior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Lamine Yamal, figura del Barcelona, celebra su gol contra Villarreal, por La Liga de España
Lamine Yamal, figura del Barcelona, celebra su gol contra Villarreal, por La Liga de España
