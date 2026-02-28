Lamine Yamal no para de sorprender; vea su gol golazo con Barcelona vs. Villarreal

Barcelona no quiere bajarse de lo más alto de la tabla de posiciones de La Liga. En la lucha mano a mano con Real Madrid, tiene una ventaja de un punto y la manera de mantenerse arriba, sin importar lo que haga el 'merengue', es ganando. Por eso, este sábado 28 de febrero, en el partido contra Villarreal, en el Camp Nou, los 'culés' impusieron condiciones de la mano de Lamine Yamal.

El primero en la cuenta de la figura 'blaugrana' llegó al minuto 28 a pase de Fermín López y el segundo en el minuto 37, tras una acción individual. Allí, se quitó la marca de dos rivales, se perfiló y sacó un remate al ángulo, imposible de atajar para el arquero, Luiz Júnior. Eso sí, no se quedó con ellos, fue por más y firmó el tercero, al minuto 69, siendo la estrella del compromiso.

Lamine Yamal, atacante español del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol contra Villarreal AFP

Vea el golazo de Lamine Yamal con Barcelona vs. Villarreal por La Liga

¡PERO QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL PARA CERRAR EL ESTADIO!



