Millonarios y una noticia de última hora; 'rompieron' el mercado con figura del exterior

Hace un par de minutos, el cuadro ‘embajador’ anunció a un nuevo fichaje de cara a lo que será este 2026, donde el objetivo será ir en busca del tan esquivo título en los últimos años.

A través de un comunicado oficial, que los ‘albiazules’ compartieron a través de sus redes sociales; el cuadro capitalino anunció a Rodrigo Contreras como refuerzo: “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, el atacante se convirtió en nuevo jugador del equipo”.

“El delantero argentino llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra”, agregó el conjunto azul, revelando las condiciones en las que llega al equipo bogotano para este 2026.

“De Tucumán a Bogotá. Ya estoy en mi nuevo territorio.” 🇦🇷 🥅🔝Ⓜ️ ¡Rodrigo bienvenido al Embajador!



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

¿Quién es Rodrigo Contreras, nuevo refuerzo de Millonarios?

Por medio del comunicado de prensa que compartió el mismo equipo ‘albiazul’, también dio una pequeña reseña sobre la nueva cara del equipo para este año, que, por cierto, tiene buena eficiencia frente al arco; así como el mismo conjunto capitalino lo afirmó.



“El atacante se caracteriza por su buen posicionamiento dentro del área, su lectura de espacios, movilidad y eficacia de cara al gol, cualidades que le permiten ser una alternativa constante en el frente de ataque y aportar soluciones ofensivas al equipo”, citó Millonarios.

Cabe destacar que Rodrigo nació el 27 de octubre de 1995, en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, su carrera profesional inició en San Lorenzo.

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Contreras ha vestido las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile; cuadro en el que se coronó campeón de la Supercopa en el país austral.

Respecto a su experiencia y trayectoria a nivel selección, el delantero de 30 años jugó con Argentina Sub-20, consagrándose campeón del Sudamericano 2015; título, que le da un plus importante a su carrera como profesional.