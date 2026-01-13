Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y una noticia de última hora; 'rompieron' el mercado con figura del exterior

Millonarios y una noticia de última hora; 'rompieron' el mercado con figura del exterior

Hace un par de minutos, el cuadro 'albiazul' anunció al nuevo fichaje para este 2026, que llegará hacerle compañía a Radamel Falcao García en el frente de ataque.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios: calendario de partidos para Liga Betplay 2026-I.jpg
Millonarios se estrena contra Bucaramanga y cierra en Valledupar
Foto: Millonarios FC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad