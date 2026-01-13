América y Once Caldas igualaron 1-1 en duelo preparatorio, bajo un torrencial aguacero en el Pascual

Este martes 13 de enero, América de Cali y Once Caldas se pusieron cita en el estadio Pascual Guerrero, para medirse en un encuentro preparatorio, con miras en lo que será este 2026 en materia deportiva.

Y ante no una numerosa hinchada americana, ambos equipos dieron inicio al encuentro, que contó con un aguacero torrencial, que empañó un poco el marco del juego, pues la cancha, con el pasar de los minutos, terminó pagando las consecuencias del agua.

Al final, fue 1-1 en el estadio Pascual Guerrero. Por parte de los ‘escarlatas’, Kevin Angulo fue el encargado de decretar el gol, mientras que Jaime Alvarado puso la igualdad a favor del cuadro manizaleño.

Y justamente, el primer tanto del compromiso llegó a los 37 minutos de partido, con una jugada magistral de Kevin Angulo, quien hizo levantar a los pocos que hicieron presencia en el escenario deportivo de la ‘sucursal del cielo’.



Casi que sin posibilidades de conectar con alguno de sus compañeros en ese último cuarto de cancha, el joven futbolista tomó la pelota y amagó con un remate, dejando tirados en el suelo a los defensas de Once Caldas, quienes nuevamente se vieron sorprendidos cuando, en dicho recorte, Angulo alargó un poco la pelota a su pierna izquierda, quedando perfilado para el remate.

Y aprovechando lo mojado del campo con sus rivales casi que derrotados; el futbolista americano sacó un remate cruzado que fue imposible de evitar para el golero James Aguirre. ¡Qué golazo!

Sin embargo, la alegría no duró mucho, pues el ‘blanco blanco’ reaccionaría a los minutos de haber recibido el gol en arco propio.

Todo surgió a través de un tiro de esquina, aprovechando la completa desatención defensiva del América, quien dio todo el tiempo y espacio para los de Manizales, que cobraron rápido y, casi que con el arco de frente al arco, no perdonaron.

Tras el cobro en corto por parte de Once Caldas, toda la defensa americana trató de reaccionar, evitando el remate al arco; no obstante, en ese desorden dentro de su área, llegó un pase hacia atrás para Jaime Alvarado, quien, definiendo potentemente de primera intención, selló el 1-1 definitivo del compromiso.

En el complemento hubo ataques por parte y parte; sin embargo, el estado del campo tampoco ayudo mucho, así como la falta de eficacia en ese último cuarto de cancha.

El próximo partido de Once Caldas será el lunes 19 de enero, enfrentando al Cúcuta Deportivo; por su parte, América enfrentará a Internacional de Bogotá en la primera jornada, el sábado 17.

