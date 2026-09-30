Lucas González; "mucha gente hablaba de Nacional como el equipo de los viejos, pero es lo contrario"

Lucas González analizó lo que fue la victoria 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior de Barranquilla, en compromiso pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. El verde paisa fue eficaz frente al 'tiburón' y se quedó con los tres puntos, mismos que le permitieron escalar en la tabla de posiciones.

"La verdad que esta hinchada es especial y es nuestra razón de ser y yo me encargo junto con Alexis (Henríquez) de recordárselo a los chicos en la preparación de cada partido, el primer objetivo es que el hincha se sienta orgulloso de su equipo, ya que nosotros estamos orgullosos de ellos. Ver el Atanasio lleno, la verdad que hace que los partidos sean más especiales. El partido de hoy (miércoles) tenía un matiz particular, son tres puntos más, pero la última vez que ellos (Junior) vinieron acá celebraron un título, así que hoy teníamos la posibilidad de eliminarlo", dijo el DT de Nacional.

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Y añadió: "No solamente hemos ganado, sino que hemos ganado bien. Ha sido nuestro partido con más remates totales, con más toques en el área y no es fácil, Junior no está pasando por su mejor momento, pero son bicampeones y tienen muy buenos futbolistas. Hoy lo hemos podido superar; vamos por el camino que queremos".

James Rodríguez en la formación titular de Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Otras declaraciones de Lucas González:

- El por qué a Nacional le hacen goles tan fáciles

"No sé si nos marcan fácil, pero sí tenemos seguro más goles encajados de los que yo quisiera. Por ahora, podríamos nosotros hacer que nos marcaran más goles, sin ninguna duda, y hoy Junior no nos crea mucho, y la acción en las que nos marca es en un córner a favor. Pero bueno, son cosas que hay que mejorar, terminamos con tres juveniles y eso habla de lo que estamos construyendo. Mucha gente aquí ha hablado del equipo de los viejos, pero es todo lo contrario. Eso lo uno con la otra parte de tu pregunta, cuando se juntan los 'viejos' nos divertimos todos, tu mencionaste a James, Edwin, Elías y podemos mencionar muchos otros. Cuando nosotros podamos tener en partidos completos a James, Edwin, Elías, Campuzano, Mateus, va a ser muy difícil que nos quiten la pelota".

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, en la previa del juego contra Deportivo Táchira. Foto tomada del X de @nacionaloficial

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- El reto que tiene en el mediocampo de Nacional con tantas figuras...

"Ese es el reto que tenemos los entrenadores. Hay entrenadores que piensan que jugadores como James (Rodríguez) o Edwin (Cardona) no les encaja, o el mismo Alfredo (Morelos), que no ayuda a defender... Pero yo quiero ganar y para ganar necesito a los mejores, así que en la medida de lo posible denme siempre a los mejores, que algo nos vamos a inventar para que el equipo conceda principalmente el menor toque en el área en contra. James, como todos los demás, tenía una responsabilidad y la responsabilidad de él no era perseguir el lateral del equipo contrario. Yo necesito explotar las fortalezas que tienen mis jugadores y esconder las deficiencias que tienen. Hoy (miércoles) el ratito que estuvieron James, Edwin y Elías lo disfruté".