Sebastián Viera; "entramos muy displicentes, Nacional no perdona eso; nos costó carísimo"

Sebastián Viera no buscó excusas tras la derrota de Junior 3-1 frente a Nacional, este miércoles, en juego por la Liga BetPlay II-2026. El director técnico del 'tiburón' reconoció que su equipo pagó muy caro los errores en la parte posterior, los suyos estuvieron muy displicentes.

"¿Sorprendernos? No, para nada. Sabíamos lo que nos iba a hacer (Nacional), pero entramos muy displicentes. El primer gol de pelota quieta, el segundo con un balón a la espalda del lateral y eso nos costó mucho; no entramos como teníamos que entrar y nos costó carísimo. Después nos metimos en el partido, llegó el gol nuestro y nos metimos en el partido, y en el segundo tiempo, encontramos una desconcentración en pelota quieta, que no tenía que pasar. Sabíamos que ellos iban a tratar de ganarnos el medio, pero frente a estas desconcentraciones, ya se me escapa de las manos", dijo de entrada el DT del elenco barranquillero.

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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A continuación, Viera valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos, pero volvió a hacer hincapié en las fallas que tuvo su equipo en el Atanasio Girardot.

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"Si buscamos algo positivo es que después del minuto 16 nos metimos en el partido y no bajamos la cabeza. En otro momento, capaz que en la situación que estamos nos empezamos a reprochar entre todos y nos empezamos a caer, pero el grupo se levantó; trató de sacar el partido adelante. Nacional hizo un buen partido y no nos alcanzó. Después tenemos que mejorar el tema de las desconcentraciones, eso es de atención, estar leyendo el partido, y en esas jugadas nos costó carísimo. Nacional no perdona eso, son partidos de equipo grande y por eso las desconcentraciones te cuestan mucho y se hacen más notorias", añadió.



Por último, Sebastián Viera explicó el plan que había diseñado para neutralizar una de las fortalezas de Nacional: el mediocampo.

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla. Foto captura de pantalla de video

"Nosotros lo que queríamos era cerrarles el medio, controlarles el medio, que ellos meten muchos jugadores por ahí, incluso con un falso ‘9’ que también entra por el medio para hacerte superioridad. Intentamos cerrarnos y que no nos hagan esa superioridad. A veces lo hicimos bien, otras veces no. Tratamos de corregir en el entretiempo y siento que en la segunda parte mejoramos esa situación", concluyó el DT del Junior de Barranquilla.