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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

Este miércoles, Atalanta visita al Bayern Múnich de Luis Díaz por un lugar en los cuartos de final de la Champions League; el encuentro es en Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz en el Bayern Munich
AFP

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