A qué hora juega HOY Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

Bayern Múnich, actualmente, cuenta con una amplia ventaja para posicionarse este miércoles 18 de marzo en los cuartos de final de la Liga de Campeones, luego de vencer al equipo italiano, Atalanta, por 6-1 en su propia casa, el New Balance Arena.

En el compromiso que se disputó el pasado martes 11 de marzo, dejó en evidencia el dominio del balón y la presencia en la cancha por parte de 'los rojos'. En el encuentro, los dirigidos por el técnico y exfutbolista, Vincent Kompany, abrieron el marcador al minuto 12 por parte del futbolista Josip Stanišić. Minutos más tarde aparecería la figura de la jornada Michael Olise, quien llegó a ser nombrado como el jugador del partido, luego de anotar un doblete (MVP).

En cuanto a Luis Díaz, el colombiano no llegó a anotar gol. Sin embargo, sus actuaciones fueron determinantes para su equipo durante el juego. El 'guajiro' fue titular en el plantel y se mantuvo firme durante los 90 minutos de juego, donde contó con una mayor presencia en la cancha, especialmente en la zona baja de la misma.

Del mismo modo, el 'crack' de la 'tricolor' fue aclamado por una asistencia bastante contundente, la cual consistió en un pase de taco para su compañero de equipo, Nicolas Jackson, y de esta manera darle el cuarto gol al equipo alemán. Ahora, el colombiano, en compañía de sus compañeros de equipo, están listos para un nuevo reto, pero esta vez se trata del paso directo a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes en el fútbol, la Champions League.



Opinión del medio alemán BILD

"Fue un jugador activo. Sin embargo, en el comienzo no fue muy efectivo. Ya en la segunda parte tuvo un cambio y se hizo notar, dio asistencias y le permitió marcar a Jackson lo que fue el 4-0".



A qué hora juega HOY Luis Díaz en Bayern Múnich v.s Atalanta por los cuartos de final de la Champions League

Teniendo en cuenta lo anterior, el partido está pactado para HOY miércoles 18 de marzo a las 3:00 de la tarde de Colombia y se podrá ver EN VIVO por la señal de ESPN y por la plataforma de 'streaming' Disney+ Premium. Además, en nuestro portal de www.golcaracol.com, encontrará el minuto a minuto del compromiso por la ida de los cuartos de final de la Champions, las jugadas virales, golazos y los momentos más importantes de nuestro 'crack', Luis Díaz, así que prográmese y no se lo pierda.



Luis Díaz jugador del Bayer AFP