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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Mi primer recuerdo de Luis Díaz es de un man flaco y tímido, pero se transformaba en la cancha"
Exclusivo

"Mi primer recuerdo de Luis Díaz es de un man flaco y tímido, pero se transformaba en la cancha"

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, hablamos con un excompañero de Luis Díaz, quien contó historias inéditas de los inicios del guajiro como futbolista.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz y Wilfrido Canoles, en el Barranquilla Fútbol Club, cuando iniciaba su carrera como futbolista
Luis Díaz y Wilfrido Canoles, en el Barranquilla Fútbol Club, cuando iniciaba su carrera como futbolista
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