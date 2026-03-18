"Mi primer recuerdo de Luis Díaz es de un man flaco y tímido, pero se transformaba en la cancha"

Luis Díaz vive un momento de ensueño. Con goles, asistencias y altos rendimientos, no solo se ganó un lugar en Bayern Múnich, sino que es visto como uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, llegar a donde está no fue fácil y así lo confirmó Gol Caracol, en una entrevista exclusiva con Wilfrido Canoles, quien fue compañero del guajiro en el Barranquilla.

"El primero recuerdo que tengo de 'Lucho' es de un man flaquito, todo tímido, reservado y ahí como quien no quiere la cosa, en la esquina del grupo. Ahora, eso era afuera de las canchas porque una vez entraba al campo de juego, ese man se transformaba. Desde aquel entonces, uno ya lo veía tirándola larga por la banda y a correr. Era imparable", contó de entrada.

Y es que Luis Díaz siempre se ha caracterizado por su velocidad, regate y buen dominio de balón. Esas cualidades, sumado a su profesionalismo y dedicación, lo llevaron a debutar en el Junior, dar el salto a Porto, vestir la camiseta de Liverpool y, ahora, brillar en Alemania. Eso sí, nada de eso era nuevo, ya que, desde sus inicios, demostró que tenía con qué llegar lejos.

"Eran dos personas totalmente diferentes. Fuera de la cancha, era una persona tranquila, que te daba otra percepción, no de un futbolista. Ahora, si lo hubieran conocido en ese entonces, no se alcanzan a imaginar todo lo que esa persona generaba en el equipo de nosotros", añadió Canoles en su relato, haciendo énfasis en el diferencial que siempre mostró el guajiro.



"Lo definiría en dos palabras: talento más disciplina. Si tienes talento, pero no disciplina, no llegas, y si la logras, no te mantienes. Por eso, no me sorprende verlo donde está. Esa persona que estás viendo, más madura, en el fútbol de élite, es la misma persona que conocimos en sus inicios, cuando era pequeño, con las cosas claras, centrado y con visión", expresó.

Wilfrido Canoles, exjugador, junto a Luis Díaz en el Barranquilla FC Cortesía

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Ahora, se viene el gran reto que es el Mundial con la Selección Colombia, donde sueña con hacer historia, llevando a la 'tricolor' al título, de la mano de James Rodríguez, con quien son referentes. "No ha llegado a su techo y eso lo tengo claro. Es más, le falta romperla en el campeonato del mundo. Allí, le va a volar la cabeza a muchos, estoy más que seguro", dijo.

"Ahora, seré muy honesto. No sé si me sorprende que haya llegado a donde está, pero no por su talento, sino porque a los colombianos nos cuesta brillar en esa clase de equipos. Pero lo que tengo claro es que por calidad, disciplina y talento, sabía que iba a llegar lejos y lo que falta", sentenció Wilfrido Canoles, quien no pudo cumplir el sueño de llegar a la profesional.



Vea la entrevista completa sobre los inicios de Lus Díaz