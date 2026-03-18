Jhon Durán volvió a anotar con Zenit: vea su gol contra Dynamo Majachkalá por la Copa de Rusia

Jhon Durán está decidido a reencontrarse con su versión goleadora. Y es que desde su salida del Aston Villa, le ha costado. Prueba de ello es que no figuró en Al Nassr y pasó sin pena ni gloria por Fenerbahce. Ahora, defendiendo los colores del Zenit de San Petersburgo, parece que está volviendo a ser el delantero que supo ganarse su lugar en la Selección Colombia.

El pasado 14 de marzo, infló las redes por primera vez con la camiseta del equipo ruso. Eso ocurrió en la victoria de 2-0 sobre Spartk Moscú. Ahora, este miércoles 18 de marzo, volvió a decir presente, haciéndose cargo de un penalti, donde definió cruzado y con potencia, imposible de atajar para abrir el marcador frente a Dynamo Majachkalá por la Copa de Rusia.

Jhon Durán, delantero colombiano, es nuevo jugador de Zenit de San Petersburgo en el 2026 Instagram Oficial de Zenit

Vea el gol de Jhon Durán, con Zenit vs. Dynamo Majachkalá, por Copa de Rusia