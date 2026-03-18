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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán volvió a anotar con Zenit: vea su gol contra Dynamo Majachkalá por la Copa de Rusia

Jhon Durán volvió a anotar con Zenit: vea su gol contra Dynamo Majachkalá por la Copa de Rusia

Después de haberle marcado al Spartak de Moscú, el pasado 14 de marzo, Jhon Durán otra vez se reportó y ya es su segundo tanto en menos de una semana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de San Petersburgo, anotó en la Copa de Rusia
Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de San Petersburgo, anotó en la Copa de Rusia
Getty Images

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