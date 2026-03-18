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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vasco da Gama le tiene fe a Carlos Andrés Gómez; lo ven en el Mundial con Colombia

Vasco da Gama le tiene fe a Carlos Andrés Gómez; lo ven en el Mundial con Colombia

Carlos Andrés Gómez destaca en el fútbol de Brasil con el 'gigante de la colina' y ese buen presente tiene muy entusiasmado a su club de cara al futuro cercano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Carlos Andrés Gómez figura en el Vasco da Gama en Brasil.
Carlos Andrés Gómez figura en el Vasco da Gama en Brasil.
X de @VascodaGama

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