Vasco da Gama le tiene fe a Carlos Andrés Gómez; lo ven en el Mundial con Colombia

Carlos Andrés Gómez es uno de los jugadores colombianos que vive un presente extraordinario en el fútbol de Brasil. El extremo chocoano destacada fecha tras fecha con Vasco da Gama y eso le ha permitido una infinidad de elogios por parte de la prensa especializada en aquel país, y también de que empiece a estar en el radar de clubes en Europa; incluso algunos ya han preguntado por él.

En el 'gigante de la colina' viven la actualidad del 'cafetero' con mucho entusiasmo, disfrutan de su rendimiento en el campo de juego, le tienen demasiada fe, tanto así que lo ven en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Gómez Hinestroza, de 23 años, ha estado en el proceso que lidera Néstor Lorenzo en la 'tricolor' y su nombre podría estar en la lista final para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Carlos Andrés Gómez vive un buen presente en el Vasco da Gama. X de @VascodaGama

Pero en Vasco da Gama están tan confiados de ello, que en caso de escuchar uno de esos posibles contactos para una futura venta, lo harían después de que finalice la Copa del Mundo porque están muy seguros en que su valor en el mercado subirá como la espuma.



Así las cosas, de acuerdo a la cuenta en 'X' de 'Corujão Vascaíno' en las oficinas del Vasco han llegado consultas por el exjugador de Millonarios, pero hay un club en la Premier League bastante interesado y que ha tenido a 'cafeteros' en sus filas: Bournemouth. En las 'cerezas' han jugado recientemente Jefferson Lerma y Luis Sinisterra.

Publicidad

"Información: El Vasco ha recibido consultas de Europa por Andrés Gómez; uno de los equipos interesados es el Bournemouth, el mismo que fichó a Rayán. Sin embargo, el Vasco confía en que el valor del jugador aumentará tras el Mundial", indicaron en la mencionada cuenta en las últimas horas.

INFORMAÇÃO: Vasco vem recebendo sondagens da Europa por Andres Gomez, um dos times interessados é o Bournemouth, o mesmo que comprou o Rayan. Porém vasco tem convicção de uma valorização do atleta pós Copa do mundo.#vasco #vascodagama #Brasileirão2026 pic.twitter.com/SbFRRLKs0D — Corujão Vascaíno (@CorujaoVascaino) March 17, 2026

De otro lado, lo que sí se espera es que su nombre esté entre los citados para los compromisos preparatorios que la Selección Colombia tendrá frente a Croacia y Francia el 26 y 29 de marzo, respectivamente. Ambos duelos de carácter amistoso se podrán ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de 'streaming' de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com



¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama?

Será este miércoles 17 de marzo frente al Fluminense en el marco de una nueva jornada en el Brasileirao. Se jugará en el Estadio de Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, a partir de las 7:30 de la noche de Colombia.