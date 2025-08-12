Luciano Pons: "Aprendí a entender un poco más el juego con David González"

Luego de un paso sin mayor brillo por el fútbol chileno, Luciano Pons volvió a encontrar confianza y efectividad en el arco rival vistiendo la camiseta de Atlético Bucaramanga. El delantero argentino, de 35 años, fue protagonista en la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025 al marcar un doblete en la victoria frente a Independiente Santa Fe, alcanzando así cinco anotaciones en el torneo.

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Pons habló de su presente en el fútbol colombiano, destacando el momento que atraviesa y la importancia de la perseverancia en su carrera.

“Siempre me identifiqué con el sacrificio y la perseverancia, sabiendo que en cualquier momento voy a tener la posibilidad de gol y que, en esos momentos, debo estar lo más tranquilo posible. Gracias a Dios, hoy estoy tomando muy buenas decisiones, me siento muy cómodo y feliz con este presente, y lo estoy disfrutando junto con todo el plantel”, expresó el atacante.

En cuanto a su continuidad, el exjugador de Independiente Medellín reveló que su futuro aún no está definido, ya que su contrato en Colombia es hasta finales de este año.

“Yo tengo un año más de contrato con la Universidad de Chile, mientras que en Bucaramanga tengo hasta diciembre. En teoría, tendría que volver a Chile, pero como dije hace un rato, estoy muy feliz acá en Bucaramanga y ojalá sea por mucho tiempo más”, agregó.



El aprendizaje bajo diferentes técnicos

Luciano Pons, en acción con Bucaramanga. Crédito: @Bucaramanga.

Pons también resaltó lo que ha aprendido de los entrenadores que ha tenido en Colombia, asegurando que su paso por el país le ha ayudado a evolucionar como delantero.

“Aprendí a jugar y a entender un poco más con el juego David González, cuando me hizo retrasar un poco más y así llegar más libre al área. Eso me favoreció mucho. También con Alfredo Arias tuve una campaña muy buena. Hoy en día, con Leonel (Álvarez) tengo mucha confianza para seguir jugando, algo que hacía mucho tiempo no sentía desde que estuve en Chile”, comentó.

El delantero santafesino no ocultó su satisfacción por el respaldo recibido en el equipo ‘leopardo’ y destacó que la armonía en el grupo ha sido clave para su buen momento.



¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Bucaramanga?

Por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Bucaramanga visitará a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El compromiso está programado para el lunes 18 de agosto, a partir de las 5:15 p. m. (hora colombiana).