Luis Fernando Muriel dio pistas sobre su futuro; ¿se ilusionan hinchas del Junior?

Con el paso de las horas, la ilusión y la expectativa crecen entre los hinchas del Junior, que sueñan con ver a Luis Fernando Muriel vistiendo la camiseta de su club. El atacante, hoy más que nunca, aparece como una posibilidad real para convertirse en nuevo ‘tiburón’.

El delantero, de 34 años, tiene la firme intención de continuar su carrera en el vigente campeón del fútbol colombiano. De concretarse su llegada al conjunto rojiblanco, Junior sería su segundo equipo en el país, luego de su paso por el Deportivo Cali, club con el que debutó como profesional en 2009.

¿Muriel más cerca de Junior?

Recientemente, el nacido en Santo Tomás (Atlántico) compartió una publicación en sus historias de Instagram en la que aparece en Barranquilla, más exactamente en el emblemático monumento La Ventana del Mundo, imagen que avivó aún más la ilusión de la afición juniorista.

Luis Fernando Muriel ya está en Barranquilla @luisfmuriel9/Instagram

De no ocurrir nada inesperado, el jugador con pasado en Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Udinese y Sevilla, entre otros clubes, estaría próximo a sellar su vinculación con el Junior de Barranquilla. Todo indica que el atacante se convertirá en uno de los refuerzos más importantes del vigente campeón del fútbol colombiano.



Cabe recordar que los dirigidos por Alfredo Arias le ganaron el pulso a Atlético Nacional, equipo que también tenía en su radar a Luis Fernando Muriel, pero que finalmente no logró concretar su fichaje.



Números de Luis Fernando Muriel

En 2025, tras una extensa y exitosa trayectoria en el fútbol europeo, Luis Fernando Muriel empacó maletas para jugar en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, donde defendió la camiseta del Orlando City.

Publicidad

Con el conjunto norteamericano, Muriel disputó un total de 84 partidos en todas las competiciones, en los que registró 17 goles y 13 asistencias, aportando experiencia y jerarquía ofensiva.



¿Cuándo juega el Junior de Barranquilla?

Junior se medirá ante Santa Fe por la Superliga BetPlay. El partido de ida se disputará el jueves 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el 21 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.