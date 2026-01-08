"Falcao es un ídolo en Colombia y en el mundo, esos jugadores engrandecen la liga"

El regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano ha generado una auténtica revolución mediática y emocional entre los aficionados. El máximo goleador histórico de la Selección Colombia volverá a vestir, al menos durante el primer semestre, la camiseta de Millonarios, el club de sus amores y con el que buscará cumplir el sueño pendiente de ser campeón en el país.

La noticia sorprendió aún más si se tiene en cuenta que, meses atrás, el ‘Tigre’ había sido contundente al asegurar que no volvería a jugar en Colombia, luego de manifestar su profundo malestar con el arbitraje tras un partido del conjunto ‘embajador’. Sus explosivas declaraciones, en las que incluso apuntó contra el VAR, parecían cerrar definitivamente la puerta a un regreso. Sin embargo, el deseo de volver a competir, sumado al vínculo emocional con Millonarios, terminó pesando más.

Falcao García en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

A pesar de los rumores que lo situaban en el fútbol argentino, Falcao optó por darse una nueva oportunidad en el equipo capitalino, decisión que ha sido respaldada por gran parte de la hinchada. Uno de los que se refirió públicamente a este retorno fue Alberto Gamero, extécnico del delantero en su primera etapa en Millonarios y quien conoce de cerca su mentalidad y liderazgo.



“Me parece que es jugador ídolo. no solo en el fútbol colombiano sino a nivel mundial. Esos jugadores engrandecen la liga", afirmó el DT del Deportivo Cali ante los medios de comunicación.



¿Cuándo será el debut de Falcao con Millonarios?

Los hinchas de Millonarios deberán esperar para volver a ver a Radamel Falcao García en acción, ya que el delantero deberá cumplir una sanción de cuatro fechas por las declaraciones realizadas tras la derrota ante Santa Fe en la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2025. En su última etapa con el club, el exjugador del AS Mónaco disputó 29 partidos y anotó 11 goles.



¿Cuándo juega Millonarios?

Antes del inicio de la liga, Millonarios afrontará dos partidos de preparación de cara al rentado local y la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Hernán Torres se medirá ante River Plate este domingo 11 de enero, mientras que tres días después enfrentará a Boca Juniors, en duelos de alto calibre que servirán como termómetro para la nueva temporada.