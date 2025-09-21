Luisa Agudelo se lució: vea acá la gran atajada que tuvo en Deportivo Cali vs. Santa Fe

Deportivo Cali y Santa Fe definieron este domingo al nuevo monarca de la Liga femenina BetPlay. En las 'azucareras', como es costumbre, Luisa Agudelo ocupó el lugar en la portería, teniendo buenas intervenciones.

La joven guardameta de las 'verdiblancas' mostró su gran condición bajo los tres palos al negarle una oportunidad clara a las 'leonas'. Tras una jugada colectiva de Santa Fe, la pelota le quedó servida a Daniela Garavito, quien en el borde del área definió rastrero, pero Luisa se estiró para evitar que su arco fuera vulnerado.

Vea acá la gran atajada de Luisa Agudelo en Deportivo Cali vs. Santa Fe, por la final de la Liga femenina BetPlay:

⚽🏆¡Luisa Agudelo controla el remate de la jugadora de Santa Fe!#FINALFEMENINAxWIN pic.twitter.com/Dz0UHInyVw — Win Sports (@WinSportsTV) September 21, 2025