Luisa Agudelo se lució: vea acá la gran atajada que tuvo en Deportivo Cali vs. Santa Fe

Luisa Agudelo se lució: vea acá la gran atajada que tuvo en Deportivo Cali vs. Santa Fe

La arquera del Deportivo Cali, Luisa Agudelo, mostró sus condiciones bajo los tres palos en la gran final de la Liga femenina BetPlay frente a Santa Fe, en Palmaseca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali femenino.
Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali femenino.
X de @CaliFemenino

