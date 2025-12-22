Dani Alves volvería a las canchas; tendría pensado jugar en equipo de tercera división de Portugal

Dani Alves aún no daría por terminada su carrera en el fútbol. El brasileño tendría pensado comprar un equipo de la tercera división portuguesa y a la vez hacerse jugador del equipo, para cumplir su deseo de retirarse en la cancha, algo que no pudo conseguir por sus problemas con la justicia, que ocasionaron su salida de Pumas en enero de 2023.

El ex lateral estuvo detenido durante 14 meses por un presunto abuso sexual a una mujer en la ciudad de Barcelona, sin embargo, fue absuelto y hace unos meses se dedica a ser predicador evangelista en España, donde da discursos sobre el mensaje de Dios. Incluso, se hizo viral uno que dio en la iglesia Elim, de Girona, en el que dijo: "En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos."

Dani Alves, exlateral brasileño Foto: AFP

De acuerdo con 'ESPN Brasil', el exfutbolista de 42 años adquiriría al Sao Joao de Ver, equipo de la tercera división lusa, en compañía de un grupo inversor brasileño, y a su vez pensaría en firmar un contrato como jugador del club, para disputar la primera parte de la temporada y así cerrar su capítulo como jugador en el campo de juego, de esta manera podría poner punto y final a una trayectoria que lo llevó a levantar 42 títulos, entre los que se encuentran 2 Copas América, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 1 torneo olímpico y 2 Copas Confederaciones, entre otros.

