JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Partido de Serie A no se moverá de Italia; "Es decepcionante, pero es la decisión correcta"

Partido de Serie A no se moverá de Italia; "Es decepcionante, pero es la decisión correcta"

El encuentro estaba previsto para disputarse fuera de suelo italiano el 8 de febrero de 2026, pero las condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) impidieron su realización.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Getty Images

