JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / Pedro Gallese nuevo arquero del Cali, sorprendió con 'sombrero vueltiao' en zona mixta

Pedro Gallese nuevo arquero del Cali, sorprendió con 'sombrero vueltiao' en zona mixta

El golero de la selección peruana, de 35 años, es una de las flamantes incorporaciones de la Liga BetPlay para 2026, temporada en la que defenderá el arco del conjunto ‘azucarero’.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Pedro Gallese, arquero del Deportivo Cali
AFP

