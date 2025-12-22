Pedro Gallese nuevo arquero del Cali, sorprendió con 'sombrero vueltiao' en zona mixta

Deportivo Cali le madrugó al 2026 con la firme intención de volver a ser protagonista en el fútbol colombiano. Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el conjunto ‘azucarero’ avanza en la conformación de una nómina competitiva, pensada para pelear títulos en el primer semestre del próximo año. La dirigencia ha apostado por experiencia y jerarquía, combinadas con piezas ofensivas de peso.

Hasta el momento, el club vallecaucano ha confirmado las incorporaciones de Juan Ignacio Dinenno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Pedro Gallese. La llegada del guardameta peruano, de 35 años y procedente del Orlando City de la MLS, representa uno de los movimientos más llamativos del mercado, pues se trata de un arquero con amplio recorrido internacional y liderazgo probado tanto en clubes como en selección.

Pedro Gallese con ‘sombrero vueltiao’

El pasado 21 de diciembre, Pedro Gallese fue titular con la selección peruana en el último partido amistoso de 2025 frente a Bolivia, compromiso que la ‘bicolor’ ganó 2-0 con anotaciones de Piero Magallanes y Bassco Soyer. Tras el encuentro, el experimentado arquero habló sobre el nuevo desafío que asumirá en el fútbol colombiano defendiendo el arco del Deportivo Cali.



“Es un reto muy bonito, lo analicé mucho. Muy contento, a pesar de la noticia de no seguir en Orlando. Cali fue uno de los primeros en llamarme, siempre hubo interés y eso lo aprecio mucho”, expresó Gallese ante los medios de comunicación.

Más allá de sus palabras, uno de los momentos más llamativos se dio fuera del terreno de juego, cuando un periodista peruano le obsequió un ‘sombrero vueltiao’, símbolo representativo de la cultura colombiana. Consultado sobre si se le podía pegar el acento colombiano, el arquero respondió con una sonrisa: “Siempre el peruano”.

"Es un reto muy bonito, lo analice mucho. Muy contento, a pesar de lanoticia de no seguir en Orlando, @DeportivoCaliCP fue uno de los primeros en llamarme, siempre hubo interés y eso lo aprecio mucho" Pedro Gallese.

¿En qué equipos ha jugado Pedro Gallese?

Nacido en el distrito de Barranco, en Lima, Pedro Gallese debutó como profesional en 2007 con la Universidad de San Martín. Dos años después tuvo una breve experiencia internacional al jugar a préstamo en el Atlético Mineiro de Brasil. Entre 2015 y 2016 defendió los colores de Juan Aurich, antes de dar el salto al fútbol mexicano, donde atajó para el Veracruz.

En 2019 regresó a Perú para vestir la camiseta de Alianza Lima y, un año más tarde, emigró a la MLS para unirse al Orlando City. En el club estadounidense fue dirigido por el colombiano Óscar Pareja y compartió camerino con jugadores como Luis Fernando Muriel y Nicolás Rodríguez.

Con la selección peruana, Gallese ha sido internacional en 123 oportunidades y fue uno de los protagonistas en el Mundial de Rusia 2018. Ahora, su experiencia y jerarquía llegan al Deportivo Cali, que apuesta fuerte por un arquero de garantías para liderar un nuevo proyecto deportivo.