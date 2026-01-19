Luto en el Cúcuta Deportivo; hincha fue atacado cerca del General Santander antes de la fecha 1

El fútbol profesional colombiano tuvo su primer episodio de violencia de 2026 luego de que un aficionado del Cúcuta Deportivo perdiera la vida producto de un ataque sicarial en un zona aledaña al estadio General Santander. El reconocido barrista estaba junto a otros hinchas organizando y ensayando el recibimiento para el club 'motilón', que este lunes (4:00 p.m.) debuta en la Liga BetPlay I-2026 contra Once Caldas para sellar su regreso a la primera división.

La persona fue identificada como Diego Alejandro Galvis, de grata recordación entre los fanáticos por su pasión a la hora de tocar el redoblante. "Se presentó un hecho donde fueron agredidos un grupo de personas que se encontraban en la parte externa del estadio que deja como resultado un fallecido y tres personas heridas, quienes fuero atendidas de manera prioritaria y no revisten gravedad", fue el balance que entregó Jimmy Arley Belalcázar, comandante encargado de la Policía de Cúcuta, en charla con Noticias Caracol .

Un hincha del Cúcuta Deportivo fue asesinado en medio de un ataque armado que también dejó a un policía herido y a una menor lesionada. ¿Qué pasó? Le contamos los detalles.



Ampliación en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/B6tMGbWuBn — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 19, 2026

Frente a este hecho, en la capital de Norte de Santander se redoblaron los esfuerzos para lo que será el encuentro válido por la fecha 1 del FPC. "Tenemos una planeación con un servicio de 500 policías para garantizar la seguridad y convivencia del evento deportivo. Tenemos filtros en las zonas adyacentes, para que todo salga de la mejor manera", agregó Belalcázar.

Por último, el comandante le envió un mensaje a los hinchas de cara al partido. "Estar atento a las directrices de las autoridades, nuestra policía estará atenta a cualquier solicitud", concluyó.



¿Cuándo y dónde fue el ataque sicarial?

Según el portal regional 'Área Cúcuta', "el ataque tuvo lugar aproximadamente a las 7:15 p. m. en el sector de la Plaza de Banderas, barrio Lleras Restrepo. De acuerdo con los reportes, un grupo de integrantes de la barra ensayaba sus cánticos y ritmos musicales cuando hombres armados irrumpieron en el sitio y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes".



Hasta el momento no han dado con el paradero de los responsables y tampoco existen pesquisas sobre el posible móvil de los hechos.