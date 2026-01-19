Síguenos en:
Luto en el Cúcuta Deportivo; hincha fue atacado cerca del General Santander antes de la fecha 1

Luto en el Cúcuta Deportivo; hincha fue atacado cerca del General Santander antes de la fecha 1

En medio de los preparativos para darle la bienvenida al Cúcuta Deportivo en su regreso a la primera división, un reconocido aficionado perdió la vida en cercanías al estadio General Santander.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
El hincha del Cúcuta Deportivo fue identificado como Diego Alejandro Galvis.
El hincha del Cúcuta Deportivo fue identificado como Diego Alejandro Galvis.
COLPRENSA - PANTALLAZO.

