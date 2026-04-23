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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; murió exjugador de Medellín y de Colombia Sub-20

Luto en el fútbol colombiano; murió exjugador de Medellín y de Colombia Sub-20

La noticia fue confirmada en las últimas horas por periodistas en Antioquia y también por antiguas figuras de nuestro país, que pasaron por el profesionalismo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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León Darío Atehortúa, exfutbolista durante 14 años, desde 1990 hasta el 2004
León Darío Atehortúa, exfutbolista durante 14 años, desde 1990 hasta el 2004
Cortesía (Facebook Liga Antioqueña de Fútbol)

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