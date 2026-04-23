Luto en el fútbol colombiano; murió exjugador de Medellín y de Colombia Sub-20

"Con profundo dolor por la muerte de Leon Darío Atehortúa, compañero mío en Selección Antioquia. El mejor volante mixto que vi jugar, mezcla entre el 'Pibe' Valderrama y Leonel Álvarez, un fenómeno fue seleccionado Colombia juvenil". Ese fue el mensaje que dejó en su cuenta de X el otrora goleador de América de Cali, confirmando el prematuro fallecimiento de un personaje del balompié, con especial trascendencia en territorio antioqueño.

Atehortúa defendió los colores de clubes como Independiente Medellín, Envigado FC y Atlético Bucaramanga, además que hizo parte de la Selección Colombia juvenil que en 1991 fue dirigida por el profesor Carlos 'Piscis' Restrepo. Según el libro ABC del fútbol colombiano, el antioqueño jugó 124 compromisos en el balompié nacional.

"Fue campeón con la Selección Antioquia en diferentes categorías", destacó el periodista Santy Martínez, quien además publicó en redes sociales una foto del referido seleccionado colombiano, en el que estuvieron figuras como Henry 'Ferry' Zambrano, Víctor Danilo Pacheco, Iván René Valenciano y Jaime 'Choco' Suárez.

El diario 'El Colombiano' resaltó que "su estilo de juego lo convirtió en un mediocampista de marca sólido, con características que lo acercaban a referentes como Leonel Álvarez y John Javier “Choronta” Restrepo: fuerte en la recuperación, con buen panorama, precisión en media y larga distancia".



Publicidad

Después de su carrera de más de diez años, León Darío se dedicó a la formación de nuevos talentos en la ciudad de Medellín, trabajando en clubes como Los del Sur y Lula Fútbol Club. El año pasado la Liga de fútbol de Antioquia le hizo un reconocimiento por su trayectoria y aporte.

Este jueves se han presentado mensajes de dolor y solidaridad para los familiares y allegados de León Darío Atehortúa.