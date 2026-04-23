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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Crece la polémica por el VAR en Medellín vs. Boyacá Chicó; "cambian resultados descaradamente"

Crece la polémica por el VAR en Medellín vs. Boyacá Chicó; "cambian resultados descaradamente"

En el partido del miércoles, jugado en el estadio de Ditaires, se presentó una cuestionada decisión en contra de Boyacá Chicó y ya hay duras reacciones al respecto.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Polémica en Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó, en la Liga BetPlay I-2026
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