Crece la polémica por el VAR en Medellín vs. Boyacá Chicó; "cambian resultados descaradamente"

Más allá del triunfo 2-0 de Independiente Medellín sobre Boyacá Chicó, en juego realizado el miércoles pasado y con el que los dos equipos se pusieron al día en el calendario de la Liga I 2026; la controversia sigue aún este jueves por una decisión del árbitro Jairo Mayorga, en la que falló el trazado de líneas del VAR, al decretar fuera de lugar de Santiago Mera, de los 'ajedrezados'. En esa misma acción, el delantero visitante fue derribado por el arquero Eder Chaux, en un claro penalti.

Ante esto, la cuenta en X VAR Central acotó que "¿FUERA DE JUEGO A OJO? Al parecer el VAR tuvo problemas con el software y no pudo traquear el campo ni trazar líneas. Había un posible penal a favor de Chicó y el árbitro Mayorga tuvo que ir a ver y dijo que veía offside. Yo lo veo habilitado".

En ese sentido, el que también apareció para dejar dos mensajes directos en la misma red social X fue Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, quien indicó que "no se deben centrar en investigar que hacen los clubes para poder controlar las apuestas, se deben es concentrar en investigar y sancionar ejemplarmente a los actores directos que cambian los resultados del fútbol descaradamente".

El dirigente bogotano también resaltó que no es la primera vez en la que su equipo se ve perjudicado por decisiones de los equipos arbitrales. "Solo por el hecho de ser uno de los pocos equipos cumplidores del Fair Play financiero, no tener hinchada, patrocinios y no poder tener unas grandes nóminas, lo que refleja directamente en malos resultados; no quiere decir que puedan venir a hacer lo que quieran con nosotros, es ya la séptima vez que DESCARADAMENTE se hacen los pendejos el VAR y el árbitro, nos agarraron de comodín, qué tal", añadió Pimentel.



Acción de juego entre Medellín y Boyacá Chicó por la décima fecha de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

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Hay que recordar que en este momento, Boyacá Chicó es uno de los equipos que se encuentra comprometido en el tema del descenso, en cuya tabla es penúltimo con 0,873 de promedio; mientras que Jaguares es 20 con 0,823. Ahí también están penando otros clubes como Cúcuta Deportivo, Internacional y Alianza.