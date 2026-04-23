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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Argentina Sub-17 agacha la cabeza ante Colombia; se disculpan y reconocen superioridad

La Selección Argentina Sub-17 agacha la cabeza ante Colombia; se disculpan y reconocen superioridad

En medio de las polémicas palabras del jugador Julio Coria tras la final que la Selección Colombia ganó 4-0 a Argentina, en el Sudamericano Sub-17, el entrenador de la albiceleste se pronunció.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Julio Coria Selección Argentina Sub-17
Julio Coria, con el número 6 con la Selección Argentina Sub-17
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