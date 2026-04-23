La Selección Argentina Sub-17 agacha la cabeza ante Colombia; se disculpan y reconocen superioridad

Días después de la goleada 4-0 de la Selección Colombia contra Argentina en la final del Sudamericano Sub-17, hubo repercusión aún de las polémicas palabras de uno de los jugadores de la albiceleste, Julio Coria, quien visiblemente molesto dejó unas declaraciones desafortunadas que generaron controversia en el mundo del fútbol. Esta vez, su técnico Diego Placente fue el encargado de dar la cara por su pupilo, hacerle un llamado de atención, y de paso reconocer la superioridad de la 'tricolor'.

Al finalizar el encuentro en Luque, un Coria visiblemente superado por la bronca atendió a la transmisión oficial. Ante la consulta sobre el desarrollo del partido, el juvenil de las inferiores de Boca Juniors lanzó una frase que se viralizó rápidamente: "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort... como hacemos siempre. No nos faltó nada. Listo, muchas gracias".

Sus palabras, sumadas a un cierre de partido caótico que dejó a la Argentina con tres expulsados (Mateo Mendizábal, Simón Escobar y Alan Alcaraz), encendieron las alarmas sobre la conducta y formación de los juveniles.



¿Qué dijo el DT de Argentina sobre Julio Coria?

La respuesta de Diego Placente: "Va a pedir disculpas". Fiel a su estilo calmo y docente, el seleccionador argentino no esquivó la situación y se refirió a lo sucedido con madurez, buscando bajar la tensión internacional:

Autocrítica y disculpas: "Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente", señaló el DT.



Julio Coria fue el jugador que tuvo polémicas declaraciones contra Colombia, sin embargo, su compañero Felipe Echenique se llevó los insultos, tras grave confusión de nombres. Archivo.

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Formación integral: Placente subrayó que el proceso de selecciones juveniles no es solo táctico: "Él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso".

Reconocimiento al rival: Lejos de poner excusas por el arbitraje o las circunstancias, el técnico reconoció que Colombia fue un justo campeón: "Hay que saber perder y aprender de los errores".

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Sobre esta polémica en la final del Sudamericano Sub-17, en la Selección Colombia también hubo respuesta para el joven argentino. "No hay palabras para describir eso, nosotros siempre con respeto, se demuestra es en la cancha, el rectángulo verde no miente, nosotros es con fútbol. Nosotros nunca los irrespetamos, ya no podemos hacer nada más", aseguró Simón Rojas, en su llegada a Bogotá tras conseguir el título, dejando a un lado la polémica y centrándose en lo deportivo y lo mostrado en el terreno de juego.