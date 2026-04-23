"Lo de James Rodríguez es grave; en Minnesota lo irrespetan, humillan y maltratan"

James Rodríguez es consciente de su rol en la Selección Colombia y más en año de Mundial. Por eso, desde su salida del León de México, se tomó un tiempo prudente para elegir su nuevo destino. Finalmente, Minnesota United, de la MLS, se convirtió en su nueva casa, arribando como la gran figura y con el objetivo de consolidarse y sumar minutos importantes.

Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba. Solo ha sido titular en una ocasión y fue el pasado 14 de abril, en la victoria por 9-8 en penaltis sobre Sacramento FC, por la US Open Cup. En los demás compromisos, ha empezado desde el banco de suplentes, incluso quedándose allí en una oportunidad. Razón por la que solo suma 106 minutos, en cuatro partidos.

Las opiniones al respecto no han faltado y en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'DITU', hablaron. "Cuando un técnico no lo pone es porque no lo ve para jugar. La situación es grave. De hecho, por ahí andan diciendo que Néstor Lorenzo va a viajar a Estados Unidos a reunirse con el técnico y preguntar qué es lo que pasa con él", comentó Norberto Peluffo.

Pero no fue el único que dejó ver su preocupación por el tema de James Rodríguez. Nelson Gallego, bastante molesto en su intervención, afirmó que "eso se veía venir que le iba a pasar eso que está viviendo. Lo que debió haber hecho era bajarse la plata, menos sueldo, hable con el entrenador, acérquese, como si fuera un técnico amigo y plantee la situación que quiere".



"No está mal, decir que va por minutos en cancha, tener rodaje por cuatro o cinco meses, pensando en Selección Colombia. No obstante, cuando va a fichar por un club, solo se habla del contrato, la vaina publicitaria y eso no tiene nada que ver con el juego, que es lo verdaderamente importante", añadió, antes de cerrar su idea con lo ocurrido el pasado 18 de abril.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps AFP

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En aquel entonces, en el triunfo 2-0 sobre Portland Timbers, James Rodríguez entró al minuto 90, jugando poco. "Cuando un técnico le hace eso y disputa solo un minuto es porque ya le perdió el respeto al jugador. Uno hace eso con alguien nuevo, pero ponerlo solo un minuto, de verdad que eso es irrespetarlo. No hay nada que hacer, está grave el tema", puntualizó.

"Los futbolistas de esa talla mundial, como el '10' y capitán de la Selección Colombia, con esa carrera, no pueden jugar solo un minuto, eso es maltratarlo, humillarlo e irrespetarlo. Lo que sí espero es que ojalá llegue caminando y no en silla de ruedas. Yo sé que si al menos está caminando, puede hacer algo en cancha y marcar la diferencia como lo suele hacer", sentenció.