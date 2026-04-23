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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Lo de James Rodríguez es grave; en Minnesota lo irrespetan, humillan y maltratan"

"Lo de James Rodríguez es grave; en Minnesota lo irrespetan, humillan y maltratan"

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y la situación que James Rodríguez está viviendo en el fútbol estadounidense genera preocupación en Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano de Minnesota United, en un partido de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Minnesota United, en un partido de la MLS
Getty Images

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