Estrella del Bayern Múnich, de Luis Díaz, dio pistas sobre su futuro y es tema en Europa

Bayern Múnich, que viene de proclamarse campeón de la Bundesliga, siguió su paseo triunfal en el fútbol de su país al clasificar a la final de la Copa Alemania, derrotando 2-0 al Bayer Leverkusen, como visitante, en la semifinal.

Será la primera final de la DFB Pokal para el equipo donde juegan Luis Díaz y compañía, desde 2020. En el BayArena, Bayern abrió el marcador al minuto 22' por medio de su goleador, Harry Kane, asistido por Jamal Musiala, para firmar su tanto número 52 de la actual temporada.

Musiala, desde el flanco derecho, envió un centro raso para Kane, situado en el segundo palo. El internacional inglés controló dos veces antes de enviar un tiro ante el que nada pudo hacer el arquero local, Mark Flekken.

Los muniqueses dominaron el partido, pero no pudieron respirar tranquilos hasta el final, cuando el colombiano, Luis Díaz, firmó, en el 90+3', el 2-0 definitivo para los visitantes al culminar un contragolpe en el que fue acompañado por Leon Goretzka, el autor del pase definitivo. El tanto de Lucho fue validado, tras una revisión en el VAR.



Antes de ese gol liberador, el Bayern tuvo varios sustos por parte de un Leverkusen que inquietó sobre todo en la segunda mitad e incluso obligó a una gran intervención de Manuel Neuer, en el 52', ante un intento de Nathan Tella.

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Justamente, sobre el guardameta alemán se conocieron noticias. Teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio de 2026 y hasta el momento no ha renovado, suelen preguntarle por su futuro. Al respecto, afirmó que "no es momento de anunciar nada, pero todo va bien".

Razón por la que, a falta de confirmación, en la interna del Bayern Múnich celebran esa postura del arquero alemán, de 40 años, quien es considerado como un ídolo y referente, ya que está ahí desde 2011 y ha ganado todo.