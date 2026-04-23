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Gol Caracol  / Estrella del Bayern Múnich, de Luis Díaz, dio pistas sobre su futuro y es tema en Europa

Estrella del Bayern Múnich, de Luis Díaz, dio pistas sobre su futuro y es tema en Europa

Cuando se acerca el final de la temporada y, por ende, la apertura del mercado de pases, desde el Bayern Múnich se conocieron noticias sobre una de sus figuras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga
Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga
AFP

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