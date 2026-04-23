Una de las sedes de Selección Colombia en Mundial 2026, manda mensaje; "se enamorarán de la ciudad"

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó este jueves que el estado está "completamente preparado" para ser sede del Mundial 2026 de fútbol, y afirmó que sería un "honor y un privilegio" que viajara a Guadalajara el rey de España, Felipe VI, para asistir al partido entre España y Uruguay. El estadio Akron albergará, además, Colombia vs RD del Congo.

"Completamente preparados. No hay nada que me quite el sueño. Estoy seguro que todos los visitantes se van a ir enamorados de la ciudad y del estado. Somos una ciudad que derrama alegría", afirmó en entrevista con EFE en la residencia oficial de la capital del estado del oeste de México.

"Estoy muy tranquilo, y ocupado con lo que tengo que hacer, por supuesto", agregó.

Asimismo, destacó los trabajos de infraestructura para situar a Jalisco en el escaparate global hechos con la "excusa" del Mundial, pero que se quedarán "en beneficio del estado y la ciudad".



Guadalajara acogerá cuatro partidos del Mundial y el de España y Uruguay se jugará el 26 de junio. Otro de los encuentros destacados y en los que se espera mucha asistencia de hinchas será el de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo, el 23 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de nuestro país).

La Selección Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 AFP

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En México mandan mensaje al Rey de España

"Jalisco y España somos pueblos hermanos. Llevamos en nuestra sangre el mestizaje. Sería un grandísimo honor que el rey visitara Jalisco, que estuviera presente para el partido. Sería un privilegio y un gran honor", agregó.

Lemus celebró el reciente viaje de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Barcelona, donde se entrevistó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como una "gran muestra de recomponer esa relación" tras las tensiones vividas recientemente entre ambos países por la solicitud de perdón del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los abusos sufridos durante la conquista y la colonia.

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"Hago una invitación formal al rey Felipe a que nos visite", reiteró el gobernador de Jalisco.

La reciente presencia de Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona y el encuentro que mantuvo con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, simbolizó la normalización de las relaciones entre ambos países aunque sus ejecutivos aseguran que nunca han estado en crisis.

Sheinbaum visitó por vez primera España desde que es presidenta, un viaje que se conoció después de que Felipe VI reconociera que en la conquista de América hubo "mucho abuso", tras las peticiones que se han sucedido por parte de México para que España pidiera una disculpa por los agravios en esa conquista.