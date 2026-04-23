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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Una de las sedes de Selección Colombia en Mundial 2026, manda mensaje; "se enamorarán de la ciudad"

Una de las sedes de Selección Colombia en Mundial 2026, manda mensaje; "se enamorarán de la ciudad"

La Selección Colombia jugará en Guadalajara su partido frente a la República Democrática del Congo, y el gobierno de Jalisco señala que están listos para los hinchas visitantes.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Estadio Akron Guadalajara Mundial 2026
Así es el estadio Akron en Guadalajara, sede del Mundial 2026 y Selección Colombia - Foto:
AFP

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