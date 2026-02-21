¿El gol del año? Ragnar Ache anotó una chilena espectacular, en Colonia vs Hoffenheim; acá el video

Colonia y Hoffenheim empataron 2-2 este sábado pero los reflectores fueron todos para Ragnar Ache, quien se reportó con un golazo de chilena para abrir el marcador en este disputado compromiso de la Bundesliga de Alemania.

Al minuto 15, tras recibir un centro perfecto desde la banda derecha, el delantero alemán decidió definir con calidad, técnica y precisión de forma acrobática, dejando sin chances al arquero rival.

Este golazo de chilena de Ragnar Ache ya da de qué hablar en las redes sociales, nominándolo como uno de los mejores en lo que va del 2026, y para muchos debe ser tenido en cuenta para el Premio Puskás.



Así fue el golazo de Ragnar Ache en Colonia vs Hoffenheim, en Bundesliga: