Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Emiliano 'Dibu' Martínez se confió y le hicieron uno de los mejores goles de la temporada

Emiliano 'Dibu' Martínez se confió y le hicieron uno de los mejores goles de la temporada

En el empate 1-1 entre Aston Villa y Leeds United, el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez se preparaba para cortar un centro, ya que nunca se imaginó el golazo que le haría.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Emiliano 'Dibu' Martínez se lamenta por el gol de Leeds contra Aston Villa, en Premier League
Emiliano 'Dibu' Martínez se lamenta por el gol de Leeds contra Aston Villa, en Premier League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad