Emiliano 'Dibu' Martínez se confió y le hicieron uno de los mejores goles de la temporada

Aston Villa rescató un tardío empate contra el Leeds United en un duelo marcado por el espectacular gol de falta de Anton Stach (1-1).

El empate en casa para los de Unai Emery sabe un poco mejor después de que el Burnley lograra empatar de forma sorprendente en casa del Chelsea, por lo que el colchón que tienen los 'Villanos' en la pelea por los puestos de la Liga de Campeones aún no se ve comprometido, a la espera de lo que hagan Manchester United y Liverpool, que aún tienen que jugar.

El Leeds, que sigue dando pasitos en la búsqueda de la salvación, sorprendió a Villa Park a la media hora, cuando el alemán Stach convirtió uno de los goles de falta más bonitos de la temporada. Un disparo con rosca que se fue alejando de Emiliano 'Dibu' Martínez y se coló en la escuadra del argentino.

Al asombro general por el golazo que acababa de hacer Stach, le siguió un asedio del Aston Villa que vivió un gol anulado a Ollie Watkins por fuera de juego, tras un disparo al larguero de Emiliano Buendía, y que tuvo que esperar para empatar hasta el minuto 88.



Ahí apareció Tammy Abraham para hacer su primer gol en esta Premier League. El delantero inglés, refuerzo invernal de Roberto Olabe llegado del Besiktas, empujó un rebote dentro del área en un córner y rescató un empate. Pese a que el Villa se dio prisa en reanudar el juego y tratar de arrancar un triunfo, se tuvo que conformar con el punto, que le deja con 51 puntos en la tercera posición de la tabla.

El Manchester City, que aún tiene que jugar, es segundo, con 53 puntos, mientras que el Arsenal es primero con 58. La ventaja del Aston Villa con el Chelsea es de seis puntos, igual que con el Manchester United, que jugará este lunes contra el Everton.

Dibu Martínez lamenta un error con el Aston Villa - Foto: Getty Images

Para el Leeds, este empate supone elevarse hasta los 31 puntos, amasando ya un colchón de siete puntos respecto al descenso.