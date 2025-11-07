Luto en Millonarios por muerte de Manuel Villamil, quien fue kinesiólogo por muchos años

En Millonarios aunque muchas miradas estaban puestas en el partido contra Envigado, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II, también se centraron en la muerte de un miembro del cuerpo técnico que estuvo durante muchos años vinculado al club bogotano.

A través de sus redes sociales, el club 'embajador' escribió que "lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Villamil, quien por muchos años se desempeñó como kinesiologo del equipo profesional".

Adicional a eso, mencionaron que "elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia. QEPD", cerraton en la publicación en las redes de Millonarios.

Manuel Villamil se desempeñó como Kinesiologo por más de 20 años desde la antigua corporación del club bogotano y se destacó por ser amable, querido, servicial y con don de gente en especial al ser cercano a los jugadores. Muchos de ellos han lamentado ya su partida.

Se recuerda que hizo parte de los miembros de Millonarios en el título del año 2012 en el que vencieron a Independiente Medellín en la final y consiguieron la estrella luego de 24 años de sequía en las huestes 'embajadoras'.