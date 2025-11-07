Síguenos en::
Luto en Millonarios por muerte de Manuel Villamil, quien fue kinesiólogo por muchos años

Este viernes las noticias no fueron buenas en Millonarios por el fallecimiento de un miembro del club durante muchos años, algo que fue confirmado por la propia institución 'embajadora'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2025
Millonarios
Millonarios - Foto:
Colprensa

