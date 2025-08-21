Macalister Silva no se hizo el de la 'vista gorda' en crisis de Millonarios: "soy responsable"

Este jueves 21 de agosto, Millonarios otorgó una conferencia de prensa con Enrique Camacho a la cabeza, para analizar la situación deportiva del club ‘embajador’, que detonó en la salida de David González, luego de caer por 2-1 frente a Unión Magdalena.

No obstante, sumada a la presencia del presidente azul, también estuvieron Ricardo Pérez (director deportivo del club) y David Macalister Silva, quien es uno de los principales referentes en este plantel. Sin embargo, por graves problemas físicos, el mediocampista de 38 años no ha podido ayudar al equipo dentro del terreno de juego este semestre.

De todas maneras, el capitán no se quitó ninguna responsabilidad del mal presente deportivo del conjunto ‘embajador’, enfatizando ante todos los medios que, incluso él que no juega, es culpable de los malos resultados en Millonarios.

"Vengo de la sede donde estábamos con todo el grupo. Debo ponerme de pie, y pedir perdón porque estamos avergonzados como jugadores fallando a una hinchada, somos responsables todos los jugadores, los que juegan, los que no, los que estamos lesionados. Estoy siendo vocero de lo que siente el grupo”, indicó de entrada Macalister Silva, dejando claro que él también se siente responsable de ser último en el fútbol colombiano con solo una unidad.

Publicidad

Además de eso, envió sentido mensaje, como respaldo a David González y todo su cuerpo técnico por la salida, enfatizando en que al final todo pasó más por los jugadores que por el mismo estratega paisa, quien sí les dio las herramientas, pero no pudieron interpretarlas”.

“Un dolor por la salida del cuerpo técnico, no supimos interpretar lo que ellos querían. Como Millonarios, de las directivas hacia abajo vamos a revertir la situación a la mayor brevedad posible", agregó el mediocampista ‘albiazul’, quien se encuentra en evolución a su recuperación.

Publicidad

Para concluir, Davids Macalister Silva analizó la posibilidad y cuentas de clasificar a las finales en el presente campeonato, ante el complejo panorama que se presenta, pues, de 18 unidades, los capitalinos solo han sumado una unidad.

Macalister Silva, capitán de Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

"Lo que pasa ahora es que yo creo que influyen un montón los tiempos del torneo. Cuando la tuvimos (la crisis) con Gamero fue a mitad de torneo, se vivió dos veces, en 2022 nos faltaban 3 puntos para clasificar y lo logramos, ganamos la Copa Colombia. En este momento es diferente, no saben el dolor tan grande que tenemos de perder un cuerpo técnico, ahora la responsabilidad la tenemos nosotros, tomando responsabilidades cada uno", sentenció ‘Maca’.