Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Marino Hinestroza acabó con la sequía de cuatro meses sin hacer gol: no perdonó al Medellín

Marino Hinestroza acabó con la sequía de cuatro meses sin hacer gol: no perdonó al Medellín

El extremo de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, abrió la cuenta y después se fue de doblete en el clásico paisa contra Independiente Medellín. Fueron sus primeros tantos en la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
X @nacionaloficial

