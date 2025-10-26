Marino Hinestroza acabó con la sequía de cuatro meses sin hacer gol: no perdonó al Medellín

Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional abrió la cuenta en el clásico paisa contra Independiente Medellín con gol de Marino Hinestroza, quien no marcaba hace cuatro meses y apenas registró su primera anotación en la Liga Bet Play II-2025.

A los 14 minutos, Jorman Campuzano le dejó servido un balón dentro del área a Marino que no perdonó con un remate de pierna derecha.

Hinestroza no anotaba desde el 19 de junio, cuando Nacional venció 2-1 a Once Caldas en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlayI-2025

El extremo siguió de largo y al 24' marcó el segundo en su cuenta personal. Esta vez aprovechó un rebote y la pelota entró con suspenso en el arco del DIM.



Vea el primer gol de Marino Hinestroza en Nacional vs. Medellín

⚽️🇳🇬 Gol de Marino Hinestroza (14’) para el 1-0 de Atlético Nacional sobre el Deportivo Independiente Medellin. Recuperación de Jorman Campuzano para asistir al extremo verdolaga. pic.twitter.com/vZUDt9v7pr — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) October 26, 2025

Vea el segundo gol de Marino Hinestroza en Nacional vs. Medellín